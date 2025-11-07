Málaga estrenará un nuevo alumbrado navideño en la calle Larios: así será

La calle Larios estrenará este año un nuevo diseño en Navidad. La principal arteria comercial de la ciudad cambiará los ángeles que han decorado la ... vía durante los últimos tres años por unas nuevas escenas del nacimiento. El nuevo espectáculo, que se estrenará el próximo viernes 28, lleva por título 'Una natividad de luz' y está compuesta por diferentes medallones luminosos decorados y estrellas que se colocarán sobre las mismas columnas de los últimos años.

Pero no sólo habrá estrenos en la calle Larios. La concejala de Fiestas, Teresa Porras, ha anuncido este viernes que también se modificará el videomapping que se proyecta sobre la Catedral y la iluminación del paseo del Parque y diferentes vías del Centro, entre otros. Respecto al primero ha detallado que se llamará 'El pescador de sueños' y estará inspirado en el personaje del cenachero.

Este año, el Centro Histórico y zonas emblemáticas de Málaga contarán con más de 2,7 millones de puntos LED con una tecnología propia que reduce la contaminación lumínica hasta en un 93% y permite un ahorro energético de hasta un 60% con respecto a elementos tradicionales. El presupuesto para el Centro asciende hasta 1,5 millones de euros, la misma cifra que el año pasado.

Porras ha añadido que se iluminarán más de 500 calles por toda la ciudad. Porras no ha desvelado el nombre de la persona que se encargará de encender la Navidad («este año será un tema especial») ni las canciones que sonarán en la calle Larios durante los diferentes pases de luces y sonido, dos datos que desvelará más adelante. Los pases serán a las 18.30, 20.30 horas y 22 horas.

Además de Larios, habrá otras zonas destacadas: el Paseo del Parque contará con 14 arcos y 36 árboles iluminados; y en la plaza de la Marina habrá un abeto de 7 metros de alto, 7 arcos y 6 árboles iluminados. Por otro lado, la Alameda contará de nuevo con el mismo sistema luminoso que simulará una especie de bosque para potenciar el esplendor de los ficus.

Buenas fechas para el comercio y la hostelería

La edil ha estado acompañada por representantes del comercio y la hostelería de la ciudad, que han recordado lo importante que son estas fechas para ambos sectores. El presidente de la asociación de hosteleros Mahos, Javier Frutos, ha asegurado que «son una de las fechas más importantes el año» porque tanto la calle Larios como el resto del Centro «se convierten en un atractivo grande tanto para el local como para el turista».

De forma similar, el presidente de la asociación de comerciantes Centro Histórico-CCA, Rodrigo Bocanegra, ha apuntado que para el comercio también son fechas importantes, ya que representan casi un 30 por ciento del consumo del año. «El comercio va a apoyar esta campaña con el envío a casa para que lo malagueños acudan a comprar, a ver los espectáculos y a cenar y después reciban sus compras en casa», ha detallado.