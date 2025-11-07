La Federación Española de Kárate se persona como acusación en el caso del exseleccionador investigado por abusos a menores en Torremolinos

La Federación Española de Kárate se ha personado como acusación particular en la causa del exseleccionador nacional investigado por presuntos delitos continuados de agresión ... sexual a cuatro menores a los que daba clases en Torremolinos, según ha podido confirmar SUR. El sospechoso, Lorenzo M., de 70 años, permanece en prisión provisional desde finales de agosto, cuando la Policía Nacional lo detuvo tras tener conocimiento de estos hechos a través de la Asociación Redime de Málaga, especializada en atender a víctimas de abusos en la infancia y la adolescencia, que también está personada en el procedimiento.

Tal y como avanzó este medio, los hechos se remontarían al año 2010, pero no se destaparon hace unos meses. Para ello, fue clave la confesión de una de las víctimas a un amigo, que también había sido alumno del profesor de kárate. Tras escucharle, este le desveló que también había sido abusado -presuntamente- de pequeño por Lorenzo M., lo que sucedió igualmente con un tercer joven.

No serían los únicos afectados por el entrenador, que fue cesado por la Real Federación Española de Kárate de su cargo como seleccionador nacional de las categorías Cadete, Junior y Sub-21 en cuanto tuvo conocimiento de su arresto. Cinco años antes, otro chico también rompió su silencio y contó a su madre el calvario que vivió de chico.

Según fuentes próximas al caso, la progenitora trató entonces de averiguar si había más perjudicados, pero supuestamente recibió «presiones» que llevaron a su hijo a no denunciar los hechos. Hasta que la mujer recibió la llamada de la víctima que acababa de descubrir los abusos a sus dos amigos.

Ella fue quien pidió ayuda a la Asociación Redime de Málaga, ya que los cuatro jóvenes, que ahora tienen entre 20 y 25 años, querían presentar una denuncia. Sobre todo, por miedo a que pudiera haber más víctimas. Tras ello, la letrada de la entidad, María del Carmen Heredia, puso el asunto en conocimiento de la Policía Nacional.

Alumnos que destacaban

El asunto fue asumido por el Grupo de Menores (Grume) de la Comisaría Provincial de Málaga, al que los perjudicados relataron las presuntas agresiones sexuales que sufrieron desde que tenían aproximadamente siete años hasta, aproximadamente, los 15 o 16 años. De acuerdo con las pesquisas, Lorenzo M. tenía predilección por aquellos menores que empezaban a destacar a temprana edad en el deporte y, presuntamente, se valía de su posición de instructor para abusar de ellos.

Al parecer, aprovechaba las concentraciones de cada competición para compartir la habitación de hotel con sus «alumnos favoritos», donde supuestamente abusaba de ellos. De igual forma, estas agresiones también las habría cometido en las instalaciones en las que entrenaban, sobre todo cuando los niños se aseaban al finalizar las sesiones deportivas. Los investigadores sospechan que el instructor trataba de ganarse a los perjudicados colmándolos de regalos y atenciones, además de darles un trato de favor respecto a otros alumnos, para así evitar que lo destaparan.

El instructor supuestamente facilitó a dos de sus víctimas el acceso a un colegio privado y muy prestigioso de Málaga del que era uno de los socios, como adelantó este periódico. Según fuentes próximas al caso, también concedió esta ayuda a algún familiar de estos chicos para que pudieran estudiar en dicho centro.

A juicio de los investigadores, esta sería una de sus estrategias para asegurarse el silencio de los denunciantes y, al mismo tiempo, para ganarse la confianza y el aprecio de sus familias, ante las que se presentaba como una persona cercana y preocupada de que sus alumnos predilectos tuvieran el mejor futuro.

El investigado contaba con una dilatada trayectoria en el kárate en la provincia, donde empezó a impartir clases en el año 1979, siendo el instructor que ha guiado a decenas de deportistas de élite en sus carreras competitivas. Se trataba, de hecho, de una de las figuras de mayor renombre a nivel nacional e internacional en la enseñanza de este deporte, de ahí que fuera nombrado en el año 2014 seleccionador nacional.

También fue el fundador del Club Goju Ryu en el municipio, del que estaba al frente, el más veterano y galardonado de Andalucía; así como uno de los socios de uno de los colegios privados más prestigiosos de la provincia, situado en Málaga capital. Además, fue empleado municipal del Patronato de Deportes durante varios años y en el año 2021 se le concedió la medalla de la ciudad torremolinense en la categoría al Mérito Deportivo.