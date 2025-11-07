Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lorenzo M. L., ex seleccionador de la Real Federación Española de Karate y Disciplinas Asociadas. SUR

La Federación Española de Kárate se persona como acusación en el caso del exseleccionador investigado por abusos a menores en Torremolinos

La causa, que está en fase de instrucción, se centra en los supuestos delitos de agresión sexual presuntamente cometidos con alumnos cuando tenían entre siete y 16 años

Irene Quirante

Irene Quirante

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:19

La Federación Española de Kárate se ha personado como acusación particular en la causa del exseleccionador nacional investigado por presuntos delitos continuados de agresión ... sexual a cuatro menores a los que daba clases en Torremolinos, según ha podido confirmar SUR. El sospechoso, Lorenzo M., de 70 años, permanece en prisión provisional desde finales de agosto, cuando la Policía Nacional lo detuvo tras tener conocimiento de estos hechos a través de la Asociación Redime de Málaga, especializada en atender a víctimas de abusos en la infancia y la adolescencia, que también está personada en el procedimiento.

