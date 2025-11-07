Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Voluntarios, representantes institucionales y de Bancosol, ayer en la inauguración de la campaña. Sur

Los supermercados malagueños, en marcha con la Gran Recogida

La campaña de Bancosol ha dado hoy el pistoletazo de salida con la captación de fondos a través de las cajas de los establecimientos para ayudar a los colectivos vulnerables de la provincia

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:19

Vuelve la fiesta de la solidaridad malagueña a lo grande y con presencia en 330 supermercados de toda la provincia. La Gran Recogida de Bancosol ... acaba de arrancar hoy para recaudar fondos durante todo el fin de semana y atender a 23.181 personas vulnerables a través de 131 entidades que trabajan mano a mano con el banco de alimentos malagueño.

