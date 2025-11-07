Los supermercados malagueños, en marcha con la Gran Recogida

Vuelve la fiesta de la solidaridad malagueña a lo grande y con presencia en 330 supermercados de toda la provincia. La Gran Recogida de Bancosol ... acaba de arrancar hoy para recaudar fondos durante todo el fin de semana y atender a 23.181 personas vulnerables a través de 131 entidades que trabajan mano a mano con el banco de alimentos malagueño.

Durante la presentación, en El Corte Inglés, la delegada de Inclusión Social Ruth Sarabia ha querido animar a todos los ciudadanos a participar en esta campaña: «Son personas que están en una situación crítica y al límite porque no hay nada peor que no tener para comer; se pierde la dignidad del ser humano y por eso desde la administración pública apoyamos esta labor no sólo este fin de semana, sino los 365 días del año», destacó la delegada en sus palabras.

«Yo quiero animar a todos los malagueños que pasen estos días por supermercados, que den un donativo, cada uno lo que pueda desde un euro. Pero estarán haciendo una labor muy importante para que podamos seguir atendiendo a las más de 23.000 personas beneficiarias de esta ayuda. Y, sobre todo, a lo que me quita el sueño, esos 5.786 niños y niñas que están sufriendo esta necesidad sin tener ninguna culpa», lamentó el presidente de Bancosol, Diego Vázquez, que reiteró su confianza «en el corazón solidario de todos los malagueños».

Cómo donar

Ya no existen bolsas de comida con leche y potitos que llegaban a caducarse, ahora la recaudación consiste en añadir a partir de un euro al ticket de la compra para que Bancosol pueda distribuir los alimentos según reclamen las entidades sociales y sin el riesgo de enfrentarse a caducidades o tener tan sólo miles de litros de leche, lo que suponía la ausencia de otros alimentos esenciales para el día a día de las familias. En este tipo de donación, los ciudadanos podrán realizar su donativo directamente en el momento del pago de su compra, eligiendo entre cantidades fijas de 1, 3, 5, 10, 25, 50 euros o cualquier otra cantidad que deseen aportar.

Los supermercados se unen en Málaga para la Gran Recogida concienciando sobre el nuevo método de donación a los ciudadanos

Las cadenas involucradas en la Gran Recogida son Carrefour, Maskom, Mercadona, Día, El Jamón, Lidl, Eroski, El Corte Inglés, Mas... Estarán por toda la provincia junto con 4.000 voluntarios explicando cuál es el nuevo método de donación. Además, se puede donar a través de Bizum (00887) o en las cuentas bancarias disponibles (ES44 2100 8688 7702 0011 6290 o ES41 2103 0262 9500 3001 6299).