Casasola desembalsa todo el fin de semana para probar su sistema de seguridad, dañado por las danas

Este viernes a las dos de la tarde el embalse de Casasola, en el término de Almogía, ha empezado a probar su desagüe de fondo, ... que ha pasado casi un año atorado. Las danas del otoño pasado, el 29 de octubre y 13 de noviembre taponaron este sistema y han causado un enorme quebradero de cabeza a los técnicos. La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, responsable de la gestión de esta presa lo ha probado todo en este tiempo: buzos, tecnología de imagen, sistemas complementarios, excavadoras bivalvas...

A primera hora de la mañana, los buzos realizaban tareas de desbaste de la embocadura del sistema de desagüe al que se le van a colocar rejillas para evitar que los sólidos lo taponen. Cabe recordar, tal y como publicó SUR, que además de la colmatación del embalse con fango, tierra y cañas, una gran viga de hormigón arrastrada por la corriente terminó de complicar la situación. También se va a instalar una nueva válvula tipo Howell para terminar de poner a punto la instalación.

Ampliar Un buzo desciende al embalse, este viernes. Marilú Báez

Hay que pensar que Casasola lamina las avenidas del río Campanillas, afluente por la izquierda del Guadalhorce. Es crucial para la seguridad de la barriada, situada unos 9 kilómetros aguas abajo. Es una cuenca corta y con mucha pendiente. Esto conlleva puntas elevadas de caudal durante episodios torrenciales. Y los acarreos y sedimentos son notables. El problema es tan serio que, tras los trenes de borrascas del pasado mes de marzo, se determinó que un tercio del embalse lleno son sedimentos.

20 metros cúbicos por segundo llevará el río Campanillas aguas abajo de la presa debido a la maniobra de seguridad.

Es el fenómeno que se conoce como aterramiento. Y para combatirlo es vital tener siempre a punto el desagüe de fondo. Para eso se realizan habitualmente maniobras una vez al mes de manera ordinaria. La operación iniciada este viernes conllevará que el río Campanillas lleve unos 20 metros cúbicos (20.000 litros) por segundo. Esto supondría bajar el nivel del agua embalsada en 1,7 hm3 diarios.

Ampliar Vista general de la operativa de seguridad y mantenimiento. Marilú Báez

Por lo tanto, con esta operativa, se culminan las acciones a corto plazo. A largo, la Junta ya estudia medidas de corrección hidrológico-forestal, entre las que caben revegetaciones, trampas de acarreo y cualquier otra de las medidas habituales para paliar las complicaciones de los sólidos durante las avenidas.

Tras las danas citadas, la Junta contrató las obras para desatorar el desagüe. Se complicaron y llegaron más lluvias. Hubo que parar la operación. Y la cosa se complicó aún más con la borrasca Laurence. Se evacuó parte de la barriada de Campanillas. El aviso era rojo. Y si no funciona el desagüe de fondo no se puede desembalsar de modo controlado y hay que dejar que los aliviaderos hagan su función. Y la hicieron. En este caso, el embalse llegó a su máximo histórico, 25 hm3, cuando su capacidad está fijada en 21,72.

Ampliar El embalse almacenaba algo más de 11 hm3 antes del fin de semana.

Casasola se inauguró en 2000 con 23,64 hm3 entonces. Pero la seguridad completa de la barriada se logrará con el encauzamiento del río. Los promotores que van a urbanizar la zona han presentado el primer anteproyecto a la Junta de Andalucía. Entre otras actuaciones, se incluye un parque inundable.

11 hectómetros cúbicos almacenaba el embalse a primera hora de este viernes.

En todos estos meses, la Junta ha trabajado con robots, con batimetrías (sistema de imagen que permite topografiar y conocer el relieve y características del fondo de embalse y conocer su capacidad exacta), con maquinaria pesada, con buzos...

También se construyó una tubería extra para dar salida al agua y conseguir una primera bajada del nivel del embalse para poder trabajar. Esa conducción, terminada hacia Semana Santa, se quedará como elemento permanente. Permite bajar 3 hectómetros cúbicos semanales.

Aliviaderos

Existen tres vanos en el cuerpo de presa. El central está más bajo (6,5 metros bajo la cota de coronación) y es el que primero desagua, deslizando el agua por el paramento a modo de tobogán. Los dos laterales están 2,5 metros más arriba. Son tres vanos independientes.

Se trata por lo tanto de una presa de labio fijo cuya construcción se terminó en el otoño de 2000. Según los datos de FCC, que la construyó: «La presa tiene una altura de 76 metros sobre cimientos, situándose su coronación en la cota 160. El ancho de coronación es de 9 metros, que corresponden a 7 metros de calzada y dos aceras de 1 metro, estas últimas en voladizo.