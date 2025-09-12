Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del viernes, 12 de septiembre de 2025

SUR

Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:17

SUR.es al instante: resumen de las principales noticias de hoy.

Descartan un foco de gripe aviar en el parque de Huelin de Málaga: novedades en la muerte de las aves

LEER LA NOTICIA

Park Seo-Joon, rey del drama romántico en Corea, rueda una serie de Amazon en Málaga

LEER LA NOTICIA

El PP enciende los fogones de las elecciones andaluzas: Feijóo adquiere cinco compromisos con la región

LEER LA NOTICIA

El aeropuerto de Málaga, de récord en récord: cierra el mejor agosto de su historia

LEER LA NOTICIA

La Fiscalía pide cinco años de cárcel para la actual alcaldesa de Ronda y su antecesora por el caso de la empresa de limpieza

LEER LA NOTICIA

Un vuelo desde Alemania a Málaga se desvía a Madrid por «varios viajeros conflictivos»

LEER LA NOTICIA

Muere un anciano de 81 años al caer su tractor en una cañada en Álora

LEER LA NOTICIA

La policía celebra su carrera solidaria en Málaga

LEER LA NOTICIA

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo
  2. 2 Málaga y Rincón de la Victoria plantean siete medidas para acabar con los atascos en la autovía
  3. 3 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 esta madrugada en Andalucía
  4. 4 La justicia considera donación encubierta las transferencias de 68.000 euros que realizó una madre a uno de los hijos antes de morir
  5. 5

    Doce rutas sencillas, pero espectaculares, para iniciarse en el senderismo en Málaga
  6. 6 Descartan un foco de gripe aviar en el parque de Huelin de Málaga: novedades en la muerte de las aves
  7. 7 Vía libre a los pisos en Callejones del Perchel: retoman los derribos tras dos últimos desalojos
  8. 8

    Cambio radical en Lagunillas: empiezan las obras
  9. 9 Eva, un nuevo beach club inspirado en Santorini, se estrena en Estepona
  10. 10 Un vuelo desde Alemania a Málaga se desvía a Madrid por «varios viajeros conflictivos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Qué ha pasado hoy en Málaga?