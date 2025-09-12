Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

A la izquierda, la actual alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, y a la derecha, su antecesora, María Teresa Valdenebro. SUR
SUR Ronda

La Fiscalía pide cinco años de cárcel para la actual alcaldesa de Ronda y su antecesora por el caso de la empresa de limpieza

El Ayuntamiento muestra su «sorpresa» ante la acusación y recuerda que tanto la jueza instructora como el Tribunal de Cuentas ya concluyeron que no hubo ilegalidades en la gestión de Soliarsa

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:23

La Fiscalía del Área de Marbella ha acusado a seis personas por presuntas irregularidades en la empresa municipal de limpieza de Ronda, Soliarsa. Entre ellas ... figuran la actual alcaldesa, Mari Paz Fernández (PP), y la exregidora socialista María Teresa Valdenebro. Para ambas pide cinco años de prisión, ocho de inhabilitación y el pago de 42.000 euros al Ayuntamiento, al considerar que durante sus mandatos se cometieron delitos de prevaricación, malversación y fraude.

