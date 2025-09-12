Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ejemplar de tórtola muerto en el parque Huelin.  

Descartan un foco de gripe aviar en el parque de Huelin de Málaga: novedades en la muerte de las aves

  ·

Los análisis realizados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete confirman que los últimos ejemplares murieron por el virus de la enfermedad de Newcastle

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:00

El Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía ha confirmado que la muerte de los ejemplares recogidos en el Parque de Huelin de Málaga ... se ha debido al virus de la Enfermedad de Newcastle, descartando de esta forma un posible foco de gripe aviar en este recinto.

