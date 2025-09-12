Descartan un foco de gripe aviar en el parque de Huelin de Málaga: novedades en la muerte de las aves

El Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía ha confirmado que la muerte de los ejemplares recogidos en el Parque de Huelin de Málaga ... se ha debido al virus de la Enfermedad de Newcastle, descartando de esta forma un posible foco de gripe aviar en este recinto.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha avanzado a SUR los resultados de los análisis realizados a estos ejemplares en el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, determinando que se trata de una zoonosis leve frecuente, que ya ha afectado en otras ocasiones a parques urbanos de Andalucía, como el de Huelin de Málaga.

El virus de la Enfermedad de Newcastle ha afectado en años anteriores a aves silvestres de toda Andalucía, aunque en la mayoría de los casos a tórtolas turcas. En esta ocasión se analizaron cuatro ejemplares, en concreto dos gaviotas patiamarilla, una tórtola turca y un ánade real. Esta enfermedad es una infección altamente contagiosa causada por un virus de la familia Paramyxoviridae y que puede afectar a todas las aves, según detalla el Ministerio de Agricultura. No en vano, se trata de una enfermedad que, al encontrarse endémica en aves silvestres de forma natural, puede afectar a las aves domésticas en cualquier lugar del mundo, por lo que la mayor parte de los países han decidido aplicar una política de vacunación en las mismas.

Desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente aseguran que el riesgo para las personas si se manipula un ave muerta con esta enfermedad es mínimo. Por ejemplo, puede causar una queratoconjuntivitis si una persona se frota los ojos después de tocar el ave. Por ello, se recomienda a la población no tocar a las aves muertas o moribundas que encuentren.

Reapertura del parque

Una vez conocido el resultado de los anánlisis, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha anunciado que reabrirá este sábado el Parque de Huelin después de que como medida preventiva fuera clausurado el pasado 3 de septiembre. Desde el Consistorio destacan que no se han registrado nuevos casos sospechosos ni en el Parque de Huelin ni en ningún otro parque público con lagos o estanques, pero fuentes municipales enfatizan que se van a seguir manteniendo las precauciones y el refuerzo de la vigilancia en todos los humedales.

Ficha con todos los datos de la enfermedad de Newcastle del Ministerio de Agricultura: