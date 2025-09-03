¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque Huelin tras la muerte de una veintena de aves

La muerte de una veintena de aves en el Parque Huelin, entre patos, fochas y gaviotas, detectada el pasado fin de semana por los vecinos ... de la zona ha encendido las alarmas en el Ayuntamiento de Málaga, que este miércoles ha anunciado que este recinto va a quedar cerrado al público de forma preventiva, por si pudiera tratarse de un caso de gripe aviar, similar al detectado en los últimos días en el Parque del Tamarguillo en Sevilla.

Según han informado desde el Consistorio, el área de Sostenibilidad Medioambiental también va a reforzar la vigilancia en el resto de zonas verdes de la ciudad en las que existen estanques y lagos frecuentados por aves silvestres y migratorias por si las muertes de estos animales pudieran deberse a «un episodio de gripe aviar».

El Ayuntamiento ha remitido muestras de las aves muertas y del agua del lago al laboratorio del Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de la Junta de Andalucía, desde donde finalmente han sido enviadas al Laboratorio Nacional de Referencia para la Influenza Aviar (Laboratorio Central de Veterinaria de Algete), dependiente del Ministerio de Agricultura. Según el comunicado municipal, todavía no se conocen los resultados de estos análisis.

Cierre temporal

«De momento, no se han registrado nuevos casos ni en el Parque de Huelin ni en ningún otro parque público con humedales. Sin embargo, ante las sospechas transmitidas desde la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta y ante la detección de brotes de gripe aviar en otros humedales como el confirmado en el Parque del Tamarguillo en Sevilla, desde el Consistorio se ha decidido extremar las precauciones y se ha comunicado a las empresas adjudicatarias de los servicios de mantenimiento y conservación de las zonas verdes de la ciudad la necesidad de reforzar la vigilancia en todos los humedales como medida preventiva, además de proceder al cierre temporal del Parque de Huelin», han argumentado desde el Ayuntamiento.

Desde el equipo de gobierno municipal han remarcado que se trata de una «decisión temporal» y que, una vez que se conozcan los resultados de los análisis en los próximos días, se adoptarán las acciones que sean precisas en coordinación con los protocolos establecidos por la Junta de Andalucía y los ministerios de Agricultura y Sanidad. En este sentido, han recordado que el Programa de Vigilancia de Influenza Aviar en España 2025 elaborado por el Ministerio de Agricultura establece que «en el caso de que el hallazgo de animales enfermos o muertos se considerara no habitual, sospechoso o dudoso se procederá de forma inmediata a la retirada y traslado para necropsia y recogida de muestras», lo que ya ha hecho el Ayuntamiento tras la denuncia del movimiento vecinal Parque del Oeste. Según este documento, en caso de sospecha, se recomienda intensificar la vigilancia, evitando en lo posible que esa propia vigilancia propicie la dispersión de las aves, y someter igualmente a supervisión aquellas zonas que puedan encontrarse vinculadas por compartir poblaciones aviares.