El cierre del Parque Huelin se llevará a cabo a lo largo del día de hoy. Sur

¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque Huelin tras la muerte de una veintena de aves

El Ayuntamiento ha tomado esta medida preventiva y reforzará la vigilancia en otros espacios similares tras el foco detectado en un parque de Sevilla

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:34

La muerte de una veintena de aves en el Parque Huelin, entre patos, fochas y gaviotas, detectada el pasado fin de semana por los vecinos ... de la zona ha encendido las alarmas en el Ayuntamiento de Málaga, que este miércoles ha anunciado que este recinto va a quedar cerrado al público de forma preventiva, por si pudiera tratarse de un caso de gripe aviar, similar al detectado en los últimos días en el Parque del Tamarguillo en Sevilla.

