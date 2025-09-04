Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Parque Huelin está cerrado al público desde este miércoles. Salvador Salas

Colectivos vecinales y ecologistas piden a la Fiscalía una investigación sobre la muerte de los patos en el Parque Huelin

Trece entidades se unen para presentar este viernes un escrito en los juzgados en el que reclaman «una explicación creíble» sobre lo sucedido

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:02

Un total de trece colectivos vecinales y ecologistas se han unido para llevar este viernes a la Fiscalía de Medio Ambiente un escrito en el ... que reclaman una investigación sobre lo sucedido en los últimos días en el Parque Huelin, donde se ha detectado la muerte de una veintena de aves por causas que todavía están siendo analizadas, y en el Parque del Oeste. En este documento, que han difundido este jueves, reclaman «una investigación rigurosa, una explicación oficial, racional y creíble sobre lo acontecido», y señalan al departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento porque, según aseguran, no refuerza en verano su actividad «a diferencia de otros servicios municipales».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  2. 2 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  3. 3 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  4. 4 Pedro Sánchez y María Jesús Montero darán un mitin en Málaga: este será el sitio y la hora
  5. 5

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  6. 6 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  7. 7 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  8. 8 Retiran tres lotes de un gel de ducha por presencia de bacterias
  9. 9 Estos son los aviones que se podrán ver este domingo en el Festival Aéreo de Torre del Mar
  10. 10 El PP tumba la moción de censura que el PSOE iba a presentar en Benalauría

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Colectivos vecinales y ecologistas piden a la Fiscalía una investigación sobre la muerte de los patos en el Parque Huelin

Colectivos vecinales y ecologistas piden a la Fiscalía una investigación sobre la muerte de los patos en el Parque Huelin