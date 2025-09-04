Colectivos vecinales y ecologistas piden a la Fiscalía una investigación sobre la muerte de los patos en el Parque Huelin

Un total de trece colectivos vecinales y ecologistas se han unido para llevar este viernes a la Fiscalía de Medio Ambiente un escrito en el ... que reclaman una investigación sobre lo sucedido en los últimos días en el Parque Huelin, donde se ha detectado la muerte de una veintena de aves por causas que todavía están siendo analizadas, y en el Parque del Oeste. En este documento, que han difundido este jueves, reclaman «una investigación rigurosa, una explicación oficial, racional y creíble sobre lo acontecido», y señalan al departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento porque, según aseguran, no refuerza en verano su actividad «a diferencia de otros servicios municipales».

«Queremos que haya un cambio claro y público de cara al próximo año para que no se repitan estos hechos», insisten los vecinos y ecologistas, que apuntan la necesidad de poner en marcha un servicio de atención a especies urbanas, tanto animales como vegetales, «a la altura de la ciudad y que se mantenga adecuadamente».

Según se expone en la denuncia que van a presentar este viernes en los juzgados, durante la última semana de agosto, desde el movimiento vecinal Parque del Oeste pidieron al Ayuntamiento explicaciones «sobre la aparición en el Parque del Oeste de diferentes aves muertas en el estanque del parque, fruto del deplorable estado en el que se encontraba el mismo, con escombros, basura, falta de limpieza y una evidente eutrofización de las aguas estancadas agravada por las elevadas temperaturas de esta última quincena de agosto». «Las aguas tenían un color verde que demostraba la degradación y abandono del estanque», denuncian los vecinos.

«Pocos días después, en el parque de Huelin aparecieron sin vida o muy enfermos patos, gaviotas y palomas», remarcan en el escrito, en el que aseguran que «hemos visto a las aves convulsionar y agonizar, sin que operarios municipales acudieran ni se acometiera ninguna actuación al respecto».

Para estas entidades, el Ayuntamiento ha actuado «tarde y bajo presión», instalando nuevas canalizaciones en el Parque del Oeste para mejorar el sistema de depuración del agua, y cerrando el Parque Huelin al público desde este miércoles por un posible caso de gripe aviar, que todavía no ha sido confirmado por los análisis de las muestras de los patos, fochas y gaviotas muertas.

«Las condiciones objetivas en que se encontraban las aguas: estancadas, degradadas y sucias hacen pensar que no eran las mejores condiciones para mantener la integridad del hábitat donde se desarrollan las especies que conviven en estos estanques artificiales de ambos parques, lo que suponemos haya sido la causa de la muerte de los ejemplares encontrados en tan lamentables condiciones. Y eso evidencia una negligente labor de los responsables del mantenimiento», añade la denuncia del movimiento vecinal Parque del Oeste, la plataforma Málaga Ha Vesos, las asociaciones de vecinos Torrijos y La Cooperación, Ecologistas en Acción, Bosque Urbano, Red Málaga por el Clima, World Wildlife Fund, Merkaético Cooperativa, Fridays for Future Málaga, Asociación Ciriana, SEO Birdlife Málaga y la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.