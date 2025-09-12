Muere un anciano de 81 años al caer su tractor en una cañada en Álora

Un anciano de 81 años de edad ha muerto este viernes tras sufrir un accidente con un tractor en Álora, según informa el 112, perteneciente ... a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El suceso se ha producido en una finca ubicada en un paraje próximo a la carretera A-343 en el kilómetro 34, sobre las 13.30 horas, cuando un familiar de la víctima ha alertado del siniestro tras caer el vehículo a una cañada.

Al lugar han acudido efectivos de Guardia Civil, Policía Local, Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud.

Segundo caso este verano

Este es el segundo caso que se produce este verano, tras el fallecimiento de un hombre de 59 años tras volcar el tractor que conducía el pasado 17 de junio en Villanueva de Algaidas.

Dicho siniestro se produjo en una zona de campo conocida como El Cerro en el núcleo poblacional de El Albaicín por la mañana, cuando familiares de la víctima alertaron al centro de coordinación del accidente en un terreno próximo a la carretera MA-5100, a la altura del kilómetro 6. Intervinieron efectivos de Guardia Civil, Policía Local, dotaciones de Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga.