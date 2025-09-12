Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Muere un anciano de 81 años al caer su tractor en una cañada en Álora

El suceso se ha producido en una finca ubicada en un paraje próximo a la carretera A-343

SUR

Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:01

Un anciano de 81 años de edad ha muerto este viernes tras sufrir un accidente con un tractor en Álora, según informa el 112, perteneciente ... a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

