El aeropuerto de Málaga, de récord en récord: cierra el mejor agosto de su historia

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol sigue de récord en récord y no se le ve el techo. Las terminales acaban de cerrar el ... mejor agosto de su historia, tras mover en el principal mes de vacaciones a más de 2,8 millones de pasajeros y casi 19.300 vuelos, lo que ha supuesto un crecimiento del 8%.

Las estadísticas de Aeropuertos Españoles (Aena) destacan la potencia de las conexiones internacionales hacia o desde la Costa del Sol, que movieron el mes pasado a cerca de 2,4 millones de usuarios; mientras que en las domésticas se desplazaron cerca de medio millón.

18 millones de pasajeros han utilizado estas instalaciones entre enero y agosto de este año.

De este modo, en los ocho primeros meses de 2025 se han contabilizado más de 18 millones de viajeros y 126.534 aterrizajes y despegues. Por lo que, si se mantiene esta progresión en la recta final del año, la cifra rondará los 27 millones, muy por encima de los 25 millones del ejercicio anterior.

Estas instalaciones son una ciudad en sí mismas. De media, más de 92.000 personas transitaron diariamente por las terminales el pasado agosto. Aena destaca que ha habido un repunte significativo en el tráfico nacional, con 482.355 pasajeros entre ciudades españolas (casi un 14% más que en el mismo periodo del año pasado); mientras que 2.377.756 optaron por conexiones con el extranjero (+7%).

Conexiones que más crecen

En relación con el tráfico foráneo, los mercados con mayor demanda en términos absolutos fueron, una vez más, Reino Unido (698.456); seguido de Alemania (213.215); Francia (168.392); Holanda (159.961); Italia (140.884); Bélgica (101.696); Polonia (86.584) y Marruecos (83.404).

126.534 operaciones de aterrizaje y despegue se han gestionado en lo que va de 2025.

En cambio, por la tasa de crecimiento, los mayores aumentos porcentuales corresponden a vuelos con Emiratos Árabes (81,4% más); Hungría (+34,2%); Polonia (+30,5%); Canadá (+20,3%) y Marruecos (+20,5%).

En cuanto a las operaciones, el Aeropuerto de Málaga también obtuvo datos récord, con 19.286 vuelos, de los que 19.036 fueron comerciales y 250 de aviación ejecutiva (jets privados), que también aumentan considerablemente.

Evolución del tráfico

Con estos mimbres, el año 2025 va camino de marcar un nuevo hito en la historia aeronáutica de la provincia. En estos ocho meses, de enero a agosto, ya suma 18.123.696 pasajeros, lo que supone un repunte del 7,8%. Por tanto, si se aplica esta subida media al cierre del año 2024, el resultado son casi dos millones más de usuarios, por lo que 2025 puede alcanzar los 27 millones.

27 millones de usuarios pasarán por estas instalaciones al cierre del año, siempre que se mantenga el ritimo actual de crecimiento, que está cercano al 8%.

Esta cifra estaría ya muy cerca del umbral máximo para el que se diseñó esta infraestructura hace algo más de una década, y que es de 30 millones. De ahí que Aena ya ha puesto en marcha los proyectos para su futura ampliación en la próxima década, lo que le dará una capacidad superior a los 36 millones, sobre todo en los días y horas de máxima saturación.

En lo que va de año, más de tres millones tenían origen o destino en territorio nacional (+5,5% sobre enero-agosto del año pasado); mientras que 15 millones venían o iban al extranjero (+8,4%). Durante el periodo de referencia, en el aeropuerto operaron 126.534 vuelos, de los que 124.345 fueron comerciales (+7,9%) y 2.189, privados.