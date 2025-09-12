La policía celebra su carrera solidaria en Málaga
Unos 1.500 corredores han participado en el evento deportivo, organizado a beneficio de la Fundación El Rico
Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:13
La Policía Nacional ha celebrado una nueva edición de su carrera solidaria en Málaga. La VII Ruta 091 Málaga, organizada por la Comisaría Provincial, irá ... a beneficio de la Fundación El Rico. El evento deportivo de este viernes contó con la participación de 1.500 corredores en todas las categorías, en una edición que, de nuevo, ha agotado todas las inscripciones.
Los actos comenzaron a las siete de la tarde con exhibiciones deportivas y muestras de los diferentes organismos y empresas colaboradoras. A las 20.00 horas arrancaron las carreras infantiles, que cubrieron una distancia de 200 y 500 metros, según la edad, y posteriormente (a las 21 horas) empezó la carrera absoluta, de 5 kilómetros. Por último, el acto se dio por finalizado con la entrega de trofeos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.