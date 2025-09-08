Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del lunes, 08 de septiembre de 2025

SUR

Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:30

Entérate de los eventos más importantes con el resumen de SUR.es hoy.

Nuevo fichaje para la San Diego Comic-Con Málaga: Luke Evans

LEER LA NOTICIA

Los siguientes pasos en la exhumación de Campillos: cerrar la primera fosa, abrir la segunda y avanzar en las identificaciones

LEER LA NOTICIA

Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado

LEER LA NOTICIA

Alcaraz y Davidovich no estarán en Marbella en la Copa Davis

LEER LA NOTICIA

Denuncian una escombrera ilegal «descontrolada» junto al río Grande en Cártama

LEER LA NOTICIA

Málaga inicia el día de su Patrona con ofrendas de flores y una misa presidida por el arzobispo de Granada

LEER LA NOTICIA

Elvira Lindo, Premio 'Una vida de cine' del Festival Internacional de Benalmádena

LEER LA NOTICIA

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  2. 2 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  3. 3 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  4. 4 La fiebre por las tartas de queso crece en Málaga con la apertura de la primera tienda de Seixis
  5. 5 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  6. 6 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  7. 7 El silencio más difícil: cómo detectar el abuso sexual infantil
  8. 8

    Un joven español muere en un atentado contra un autobús en Jerusalén
  9. 9 Miles de personas se citan en las playas de Torre del Mar para ver las acrobacias de los aviones
  10. 10 Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Qué ha pasado hoy en Málaga?