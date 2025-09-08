Denuncian una escombrera ilegal «descontrolada» junto al río Grande en Cártama

Entre montones de escombros, muebles rotos, restos de poda y bolsas de basura, el cauce del río Grande en Cártama ofrece estos días una imagen ... más propia de un vertedero que de un entorno natural. A la altura del puente de la A-357, en el kilómetro 47, se ha consolidado en los últimos meses una escombrera ilegal que crece sin control, alimentada por quienes buscan deshacerse de sus desechos de forma rápida y barata. Lo que comenzó con algunos vertidos aislados se ha convertido en un problema de gran magnitud que amenaza al medio ambiente y preocupa seriamente a los vecinos de la zona.

Víctor Villalobos, guarda rural y técnico en medio ambiente, asegura a SUR que se trata de un problema reiterado que ya ha sido denunciado ante la Guardia Civil, la Delegación de Medio Ambiente y el Ayuntamiento. «Es un vertido incontrolado tremendo, y el peligro es que con una riada o un incendio el daño sería incalculable. Hay decenas de eucaliptos alrededor, y si alguien prende fuego aquello se convierte en un infierno», subraya. Según relata, los vecinos se han visto incluso obligados a retirar parte de los escombros para poder pasar con tractores y vehículos agrícolas, lo que evidencia la magnitud del problema.

El riesgo ambiental es considerable. La acumulación de materiales de construcción y residuos de diversa naturaleza favorece la filtración de sustancias tóxicas al suelo y, en caso de lluvias intensas, su arrastre hacia el cauce. La desembocadura del río Grande conecta con el Guadalhorce, un espacio de alto valor ecológico que alberga aves protegidas. «La contaminación del agua, del suelo y la pérdida de biodiversidad son amenazas reales. No hablamos de un simple vertedero, sino de un foco de riesgo para la salud pública», advierte Villalobos.

Los Guardas Rurales del Guadalhorce han reclamado medidas urgentes para revertir la situación. Entre ellas, la retirada inmediata de los residuos y la clausura de la zona, la instalación de sistemas de vigilancia para sancionar a los infractores y campañas de concienciación ciudadana. También insisten en que los servicios de recogida de residuos deben reforzarse para ofrecer alternativas legales y seguras a quienes hoy recurren a estos vertidos ilegales.

Limpieza integral

Por su parte, el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, reconoce el problema pero señala que la responsabilidad no recae únicamente en el consistorio. Explica que hace apenas dos meses el Ayuntamiento realizó una limpieza integral en la zona, que supuso un gasto de más de 8.000 euros de las arcas municipales. «Nosotros ya lo hemos limpiado, hemos invertido en ello y lo hemos comunicado a la Junta de Andalucía. A partir de ese momento, la vigilancia corresponde a ellos, porque hablamos de un entorno que forma parte de los montes públicos», defiende Gallardo.

El regidor asegura que el Ayuntamiento ha solicitado a la Junta que actúe con más contundencia, instalando barreras y reforzando la vigilancia ambiental. «No podemos estar cada dos meses gastando 8.000 euros en limpiar lo mismo. Queremos que sean conscientes de la gravedad del problema y que actúen de manera efectiva», recalca. Además, confirma que se ha planteado la posibilidad de cortar accesos a la zona, aunque esta medida podría generar malestar vecinal.

Asimismo, desde la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente confirman a SUR que están trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento de Cártama para detectar el origen de esta acumulación de escombros y residuos y poner fin al problema. No obstante, precisan que en este caso la competencia recae en el Consistorio, al tratarse de la gestión de residuos urbanos. Según la Junta, corresponde al Ayuntamiento aprobar las licencias, exigir a los generadores que contraten servicios de recogida autorizados, supervisar el cumplimiento de las normativas locales y sancionar los vertidos ilegales