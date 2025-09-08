Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Montones de escombros, plásticos y restos de poda se acumulan bajo el puente de la A-357, en el kilómetro 47 a su paso por Cártama, junto al cauce del río Grande. SUR

Denuncian una escombrera ilegal «descontrolada» junto al río Grande en Cártama

Vecinos y guardas rurales alertan del riesgo ambiental e incendios por los vertidos, mientras el Ayuntamiento recuerda que ya invirtió 8.000 euros en una limpieza reciente y la Junta señala que la competencia en la gestión de los residuos recae en el Consistorio

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Cártama

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:32

Entre montones de escombros, muebles rotos, restos de poda y bolsas de basura, el cauce del río Grande en Cártama ofrece estos días una imagen ... más propia de un vertedero que de un entorno natural. A la altura del puente de la A-357, en el kilómetro 47, se ha consolidado en los últimos meses una escombrera ilegal que crece sin control, alimentada por quienes buscan deshacerse de sus desechos de forma rápida y barata. Lo que comenzó con algunos vertidos aislados se ha convertido en un problema de gran magnitud que amenaza al medio ambiente y preocupa seriamente a los vecinos de la zona.

