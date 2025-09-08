Alcaraz y Davidovich no estarán en Marbella en la Copa Davis

Lo que era un secreto a voces se hizo realidad la madrugada de este lunes, en las atenciones a los medios de Carlos Alcaraz tras ... ganar la final del US Open en Nueva York, su sexto título de Grand Slam, y regresar al número uno mundial: el murciano no acudirá esta semana a Marbella al España-Dinamarca de Copa Davis en Puente Romano, y su reaparición podría darse en la Laver Cup, en San Francisco, o en el ATP 500 de Pekín.

«Me sabe mal, pero la gira ha sido muy exigente», declaró a los micrófonos de la SER, después de trece partidos entre el Masters 1.000 de Cincinnati y el US Open. De esta forma, ahora prioriza «el descanso» y la «tranquilidad» cuando regrese a España. El tenista argumentó que «la exigencia física y mental ha sido muy alta» y que sería «egoísta» estar como número uno del equipo español sin entrenarse lo suficiente en tierra.

El intenso calendario es uno de los argumentos, pero también el cambio de superficie, tras meses en pistas rápidas, hierba y dura. Los tenistas que acudan a Marbella competirán en arcilla sólo esta semana, porque el resto de la temporada será en cemento, y siempre es un riesgo adicional cara a lesiones.

Este es el motivo que ha llevado a Alejandro Davidovich a descartarse también, pese a que fue eliminado en Nueva York más de una semana antes, en la segunda ronda del torneo, pero está siendo su temporada con más partidos. En la nota difundida por la RFET, pese al aliciente de competir en su tiera natal liderando a España, habla de «cansancio y a causa de un calendario muy cargado», en la línea con las últimas críticas emitidas contra la ATP desde su perfil en redes sociales.

Ampliar Roberto Carballés, Jaume Munar y Pablo Carreño, las tres novedades en el equipo español, que se suman a Pedro Martínez y Marcel Granollers, ya anunciados, mientras Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich son baja. RFET

Así las cosas, las novedades son Jaume Munar (37º), Roberto Carballés y Pablo Carreño, que se suman a Pedro Martínez y Marcel Granollers, estos dos ya avanzados inicialmente. El especialista para el partido de dobles, reciente ganador del US Open junto al argentino Horacio Zeballos, sufrió unas molestias en un tobillo y fue a examinarse en Barcelona, pero finalmente estará.

Por tanto, muchos cambios respecto al equipo respecto al cuarteto (Alcaraz, Davidovich, Martínez y Granollers) anunciado por el capitán, David Ferrer, hace un mes, por exigencia de la ITF. Normalmente este primer conjunto suele tener poco que ver con el final, y actúa casi como un gancho cara a la venta de entradas.

Hay que recordar que los equipos llegarán este martes a Puente Romano y comenzarán ya a entrenarse. El jueves (16.00 horas) habrá una sesión de puertas abiertas, y el viernes (12.00), se establecerá el cuadro de duelos en un acto en el Ayuntamiento de Marbella.

La competición comienza el sábado (12.30), con dos duelos individuales, entre los que habrá un homenaje al equipo campeón de la Copa Davis de 2000 (la primera Ensaladera española), y el domingo, desde las 11.30, con un partido de dobles y la obligación de jugar el cuarto choque, de individuales, aunque pudiera darse un 3-0 previo.

Falta también la confirmación de que Holger Rune, un 'top ten' que esta semana parte ya como el undécimo del mundo, lidera a Dinamarca. España parte como favorita y la eliminatoria da el billete para la Final a 8 del torneo, en noviembre, que este año se celebra en Bolonia (Italia), después de tres ediciones en Málaga.