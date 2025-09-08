Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carlos Alcaraz, este domingo en la final del US Open ante Jannik Sinner. AFP

Alcaraz y Davidovich no estarán en Marbella en la Copa Davis

El flamante número uno mundial y el malagueño aluden al cansancio cara a la eliminatoria España-Dinamarca en Puente Romano el sábado y domingo, y se suman al equipo Munar, Carballés y Carreño

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:25

Lo que era un secreto a voces se hizo realidad la madrugada de este lunes, en las atenciones a los medios de Carlos Alcaraz tras ... ganar la final del US Open en Nueva York, su sexto título de Grand Slam, y regresar al número uno mundial: el murciano no acudirá esta semana a Marbella al España-Dinamarca de Copa Davis en Puente Romano, y su reaparición podría darse en la Laver Cup, en San Francisco, o en el ATP 500 de Pekín.

