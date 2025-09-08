Elvira Lindo, Premio 'Una vida de cine' del Festival Internacional de Benalmádena

La escritora, periodista y guionista Elvira Lindo (Cádiz, 1962) recibirá el premio 'Una vida de cine' en la XXIV edición del Festival Internacional de Cine ... de Benalmádena (FICCAB). El festival quiere reconocer una brillante trayectoria que ha marcado a varias generaciones de lectores y espectadores. Creadora de Manolito Gafotas, convertido en un clásico de la literatura infantil española que se adaptó a la gran pantalla, Lindo ha desarrollado una carrera versátil que abarca la narrativa adulta, el teatro, la radio, la televisión y el cine, y ya ha sido reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

El premio lo ha desvelado este lunes la edil de Cultura del Ayuntamiento de Benalmádena, Jésica Trujillo, juntos a los directores de FICCAB, José Ramón Martínez y Jaime Noguera, además de dar a conocer el cartel para esta nueva edición del certamen internacional. La obra, realizada como en años anteriores por el diseñador marbellí, residente en Mallorca, David Grimaldi, está inspirada en el estilo pictórico del artista malagueño Pablo Picasso y en el director de cine aragonés, Luis Buñuel, haciendo alusión a una imagen icónica de su película 'Un perro andaluz', pero dándole un toque local, con guiños a esculturas y construcciones como el Castillo El Bil Bil y la rotonda de Los Molinillos.

Una veintena de autores malagueños han presentado su trabajo a la competición oficial, que otorga un premio de 3.000 euros

Durante la presentación, la edil ha destacado que este año se han recibido más de mil obras para la convocatoria de cortometrajes a competición, que formaran parte de la programación, desde países como Irán, Corea del Sur, Canadá, Chile, Brasil, Serbia, Colombia, Argentina y España. Cabe destacar que veinte de los cortometrajes presentados tenían su origen en Málaga, optando todas ellas a ganar los más de 3.000 euros que otorga el FICCAB.

Premio Especial y Festival, del 18 al 25 de octubre

El periodista Manuel Bellido recibirá el Premio Especial por cuatro décadas divulgando el cine español y la evolución del cine andaluz desde los primeros Goya de Benito Zambrano hasta el éxito internacional de Alberto Rodríguez. Voz e imagen de Canal Sur Radio y Televisión, Bellido ha sido director del programa 'Una de cine', con más de 300 reportajes y cerca de 800 invitados, convirtió este espacio en un referente para la industria y los aficionados al séptimo arte.

El Festival Internacional de Cine de Benalmádena tendrá lugar entre el 18 y el 25 de octubre en la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel y el Centro de Exposiciones de Benalmádena Costa, y contará con países invitados como Argelia, Bulgaria y Corea, a cuya cultura el festival dedicará un día especial para los más jóvenes con concursos de baile, talleres de escritura coreana y proyecciones especiales en las que realizarán sorteos y distintas actividades.

En próximas semanas se anunciarán nuevos invitados y resto de Premios Ciudad de Benalmádena de Cinematografía, así como los cortometrajes que conformarán la Sección Oficial y el resto de la programación del FICCAB.