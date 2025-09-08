Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Festival ha presentado el cartel de la edición 2025 y ha avanzado algunos de los detalles de la cita. SUR

Elvira Lindo, Premio 'Una vida de cine' del Festival Internacional de Benalmádena

La organización ha recibido más de 1.000 cortometrajes de países de Europa, Asia y América para participar en la cita, que se celebrará del 18 al 25 de octubre

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:37

La escritora, periodista y guionista Elvira Lindo (Cádiz, 1962) recibirá el premio 'Una vida de cine' en la XXIV edición del Festival Internacional de Cine ... de Benalmádena (FICCAB). El festival quiere reconocer una brillante trayectoria que ha marcado a varias generaciones de lectores y espectadores. Creadora de Manolito Gafotas, convertido en un clásico de la literatura infantil española que se adaptó a la gran pantalla, Lindo ha desarrollado una carrera versátil que abarca la narrativa adulta, el teatro, la radio, la televisión y el cine, y ya ha sido reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

