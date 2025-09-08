Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado Cuatro dotaciones intervienen esta madrugada para extinguir el fuego, que provocó una gran columna de humo en el Centro de la Ciudad

Una gran columna de humo ascendía esta madrugada desde el Centro de Málaga: inconfundible señal que dejaba un incendio ha tenido en vilo a los ... vecinos del barrio de la Victoria. Seis viviendas han quedado inhabitables en un bloque de la calle García de Haro, cerca de la plaza de los Monos: la que fue el foco del fuego y otras cinco del mismo edificio. Según fuentes del Ayuntamiento, siete personas han tenido que ser atendidas por el 061: seis de ellas en el mismo lugar del suceso y una que ha tenido que ser trasladada al hospital.

Efectivos de Bomberos han extinguido esta madrugada un incendio en una vivienda en la calle García de Haro del distrito Centro. En el lugar han sido atendidas 7 personas por el 061, y una de ellas ha sido trasladada a un centro hospitalario. pic.twitter.com/AcSY4c7wfT — Área de Seguridad Málaga (@seguridad_mlg) September 8, 2025 El incendio se originó antes de las 00.00 horas, según confirman vecinos que fueron testigos. Las llamas se apoderaron con rapidez de toda la vivienda y cobraron tal virulencia que afectaron también a los pisos colindantes. Según cuentan los testigos, hubo varios residentes que tuvieron que escapar del edificio descolgándose por la fachada. Hasta el lugar se desplazaron cuatro dotaciones del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga procedentes de los parques de Martiricos, Mayorazgo y Teatinos, con cuatro vehículos autobombas, dos autoescalas y dos ligeros. Las labores de extinción duraron varias horas. (Habrá ampliación)

