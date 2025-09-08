Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vecinos salen del edificio descolgándose por un balcón.

Vecinos salen del edificio descolgándose por un balcón. Sur

Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado

Cuatro dotaciones intervienen esta madrugada para extinguir el fuego, que provocó una gran columna de humo en el Centro de la Ciudad

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:02

Una gran columna de humo ascendía esta madrugada desde el Centro de Málaga: inconfundible señal que dejaba un incendio ha tenido en vilo a los ... vecinos del barrio de la Victoria. Seis viviendas han quedado inhabitables en un bloque de la calle García de Haro, cerca de la plaza de los Monos: la que fue el foco del fuego y otras cinco del mismo edificio. Según fuentes del Ayuntamiento, siete personas han tenido que ser atendidas por el 061: seis de ellas en el mismo lugar del suceso y una que ha tenido que ser trasladada al hospital.

