Vista aérea de la primera fosa común de Campillos. SUR

Los siguientes pasos en la exhumación de Campillos: cerrar la primera fosa, abrir la segunda y avanzar en las identificaciones

Tras la recuperación de 73 cuerpos en la intervención inicial, con un elevado porcentaje de mujeres, el equipo confía en mantener la colaboración universitaria en la próxima campaña prevista para 2026

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Campillos

Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:43

La primera fase de los trabajos en el cementerio municipal de Campillos se ha desarrollado durante dos meses y medio y ha concluido con la ... recuperación de 73 víctimas de la Guerra Civil. La valoración, según la coordinadora del proyecto y profesora de la Universidad de Málaga, María José Berlanga, «no puede ser más positiva», tanto por la rápida localización de la fosa como por el respaldo del Ayuntamiento para iniciar los trabajos y el esfuerzo del equipo en pleno verano. El proyecto, además, ha contado con la participación de alumnado universitario que ha podido acercarse de primera mano a un capítulo de la historia reciente en condiciones reales de excavación.

