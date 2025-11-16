¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Resumen de las principales noticias del domingo, 16 de noviembre de 2025

SUR

Domingo, 16 de noviembre 2025

Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga

Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina

Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas

Cae en Málaga un capo de la droga que fingió su muerte para liderar un grupo de narcoterroristas

La borrasca Claudia sonríe a Málaga y deja acumulados de más de 150 litros en zonas del interior

El 061 quiere aliarse con la IA para mejorar su respuesta: casi 2.000 llamadas diarias en Málaga

Bea González levanta en Dubái su cuarto título del año

