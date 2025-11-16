Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cae en Málaga un capo de la droga que fingió su muerte para liderar un grupo de narcoterroristas

La Policía Nacional ha arrestado al cabecilla del clan de 'Los Lobos', al que se vincula con atentados con coches-bomba y drones dirigidos desde cárceles de Ecuador

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:23

Comenta

La operación se bautizó con el nombre de 'Renacer' porque el objetivo principal era un capo del narco que se había fingido su muerte para ... seguir actuando desde la clandestinidad. La Policía Nacional acaba de detenerlo en Málaga, donde pretendía entrar con una identidad falsa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras una colisión en Alhaurín de la Torre
  2. 2 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  3. 3 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  4. 4 El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo
  5. 5 Absueltas del robo de un carro lleno de aceite y langostinos en Nochevieja en Benalmádena
  6. 6 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  7. 7 Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle
  8. 8 'Claudia' se despedirá este domingo de Málaga con posibles chubascos débiles
  9. 9 Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola
  10. 10

    Antonio Carlos Miñán, de batería de Pablo López a tabernero en Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cae en Málaga un capo de la droga que fingió su muerte para liderar un grupo de narcoterroristas

Cae en Málaga un capo de la droga que fingió su muerte para liderar un grupo de narcoterroristas