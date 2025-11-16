Cae en Málaga un capo de la droga que fingió su muerte para liderar un grupo de narcoterroristas

La operación se bautizó con el nombre de 'Renacer' porque el objetivo principal era un capo del narco que se había fingido su muerte para ... seguir actuando desde la clandestinidad. La Policía Nacional acaba de detenerlo en Málaga, donde pretendía entrar con una identidad falsa.

El arrestado es Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias 'Pipo', al que se considera líder del clan narcoterrorista de Los Lobos, investigado por cometer varios atentados con coches-bomba y drones tripulados desde prisiones ecuatorianas.

'Pipo' ha sido detenido cuando intentaba entrar en Málaga en un vuelo procedente de Marruecos bajo identidad falsa de Danilo Ramón Fernández Calderón. Al parecer, alternaba residencia con Dubái, lo que evidencia la red transnacional del grupo.

De hecho, se cree que el arrestado dirigía un entramado criminal desde España y Emiratos Árabes, según las investigaciones de la Unidad contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco)-Central.

La detención se practicó inicialmente por falsedad documental, aunque se está a la espera de la 'red notice' (comunicación oficial de las autoridades de Ecuador) por su implicación en hechos acaecidos en su país.

'Pipo' lideraba presuntamente el clan de 'Los Lobos' aliado temporalmente con 'Chone Killers', que según la policía estaría relacionado con varios atentados explosivos recientes en Guayaquil en los que utilizaron coches-bomba y drones activados desde centros penitenciarios. Entre septiembre de 2024 y octubre de 2025 se registraron al menos cuatro ataques bajo el alias 'Negro Tulio'.

La inteligencia policial confirma vínculos nacionales e internacionales en esta operación, considerada «muy importante» por el Ministerio del Interior. Se investiga la supuesta financiación de atentados desde España para amedrentar al Presidente de Ecuador y obstaculizar reformas penitenciarias.

La organización posee capacidad terrorista y de influencia exterior, así como habilidad para evadir la justicia internacional.