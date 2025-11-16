Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina

Un particular dio el aviso a las 8.45 horas de estar divisando un cuerpo inerte en el agua, en el pantalán 3 del complejo deportivo

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Domingo, 16 de noviembre 2025, 15:04

Comenta

Las Fuerzas de Seguridad del Estado investigan las circunstancias de la muerte de un hombre de 57 años cuyo cadáver ha sido localizado la mañana ... de este domingo 16 de noviembre en el puerto de Benalmádena. De momento no han trascendido más datos de las circunstancias que han rodeado este suceso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras una colisión en Alhaurín de la Torre
  2. 2 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  3. 3 El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo
  4. 4 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  5. 5 Absueltas del robo de un carro lleno de aceite y langostinos en Nochevieja en Benalmádena
  6. 6 Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle
  7. 7 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  8. 8 Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola
  9. 9 'Claudia' se despedirá este domingo de Málaga con posibles chubascos débiles
  10. 10 Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina

Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina