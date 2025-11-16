Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina

Las Fuerzas de Seguridad del Estado investigan las circunstancias de la muerte de un hombre de 57 años cuyo cadáver ha sido localizado la mañana ... de este domingo 16 de noviembre en el puerto de Benalmádena. De momento no han trascendido más datos de las circunstancias que han rodeado este suceso.

El sistema de emergencias 112-Andalucía ha recibido a las 8.45 horas la llamada de un ciudadano que alertaba de que había un cuerpo inerte flotando en el agua en el pantalán 3 de Puerto Marina, el puerto deportivo de Benalmádena.

Los operadores del 112 han movilizado al 061, la Guardia Civil, Cruz Roja, Salvamento Marítimo, la Policía Nacional y Policía Local de Benalmádena.