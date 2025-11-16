Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

PREMIER PADEL
Pádel

Bea González levanta en Dubái su cuarto título del año

La malagueña y su compañera, Claudia Fernández, tumbaron a las números uno en la final del Premier Padel de Emiratos Árabes por 6-1 y 7-5

Marina Rivas

Marina Rivas

Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:23

Bea González refrenda su título como reina en Dubái. Octava final de la temporada y cuarto título para la malagueña y su compañera, Claudia Fernández, ... con la que conforman la pareja número 3 del mundo. Tras superar a la dupla número dos del 'ranking' en las semifinales (Ari Sánchez y Paula Josemaría), Bea y Claudia impusieron este domingo su ley ante las líderes de la clasificación, sus excompañeras Gemma Triay y Delfi Brea, en una final con dos partes muy diferenciadas y con una dupla especialmente acertada y motivada, la número 3, que acabó llevándose el oro del Premier Padel P1 de Dubái al ganar por 6-1 y 7-5.

