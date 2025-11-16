Bea González levanta en Dubái su cuarto título del año

Bea González refrenda su título como reina en Dubái. Octava final de la temporada y cuarto título para la malagueña y su compañera, Claudia Fernández, ... con la que conforman la pareja número 3 del mundo. Tras superar a la dupla número dos del 'ranking' en las semifinales (Ari Sánchez y Paula Josemaría), Bea y Claudia impusieron este domingo su ley ante las líderes de la clasificación, sus excompañeras Gemma Triay y Delfi Brea, en una final con dos partes muy diferenciadas y con una dupla especialmente acertada y motivada, la número 3, que acabó llevándose el oro del Premier Padel P1 de Dubái al ganar por 6-1 y 7-5.

Un nuevo éxito para la pareja más joven de la élite mundial, que volvió a demostrar todo su potencial. El encuentro comenzó con un set sorprendentemente resolutivo y sólido para Bea y Claudia. Sentenciaron en apenas media hora con un 6-1 a base de 'winners' y de pegada ante una pareja rival que pareció dar un paso atrás a nivel ofensivo. Por supuesto, sacó las garras en la segunda manga. Un segundo set mucho más igualado y agónico en el que Gemma y Delfi pelearon con unas y dientes por intentar dar la vuelta a la situación.

Ambas parejas fueron al saque hasta que Bea y Claudia lograron su primer 'break', para hacerse con el 3-4. Al llevarse al bolsillo su siguiente servicio consiguieron una renta de dos juegos. Sin embargo, desaprovecharon la oportunidad de cerrar y el partido alcanzó su ritmo más frenético entonces, con las cuatro jugadoras en pista desatadas y muy ágiles. Por fortuna, la pareja número 3 logró un nuevo 'break' que les catapultó hacia el 7-5 final.

Así las cosas, tres meses después de su triunfo en Madrid, llegó el cuarto título de la campaña para la malagueña y la madrileña. Totalmente exhausta tras la final, Bea valoró: «Ha sido una victoria muy dura. Ha sido una semana muy dura, llevamos mucho tiempo fuera, echábamos de menos jugar una final, la hemos disfrutado muchísimo y cuando disfrutamos así jugamos súper bien».