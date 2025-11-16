Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del centro de transformación tras el incendio. Sur
Sucesos Málaga

Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga

El incidente ocurrió a las 11.30 de este domingo en la zona de San Vicente de Paúl y desde entonces no hay electricidad: «No puedo bañar a mi hija y no sabemos cuándo volverá la luz»

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:35

Comenta

La luz se fue esta mañana y desde entonces no la han recuperado. Un incendio en una caseta de transformación en calle Amarguillo sobre las ... 11.30 horas de este domingo ha provocado que unos 600 vecinos de esta barriada, San Vicente de Paúl, entre calle La Unión y Camino San Rafael, se hayan quedado sin electricidad. Todavía no la han recuperado y los técnicos siguen en estos momentos retirando los cables quemados e intentando solucionar la incidencia, aunque desde Endesa lamentan que «la solución no va a ser rápida, aunque se trabaja con perspectivas de reponer el suministro a clientes entre las 22.30 o 23 horas».

