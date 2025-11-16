Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga

La luz se fue esta mañana y desde entonces no la han recuperado. Un incendio en una caseta de transformación en calle Amarguillo sobre las ... 11.30 horas de este domingo ha provocado que unos 600 vecinos de esta barriada, San Vicente de Paúl, entre calle La Unión y Camino San Rafael, se hayan quedado sin electricidad. Todavía no la han recuperado y los técnicos siguen en estos momentos retirando los cables quemados e intentando solucionar la incidencia, aunque desde Endesa lamentan que «la solución no va a ser rápida, aunque se trabaja con perspectivas de reponer el suministro a clientes entre las 22.30 o 23 horas».

Los vecinos, preocupados, denuncian la situación que rompe la rutina normal de su domingo. Y las consecuencias van mucho más allá de no poder encender la luz. Así mismo lo cuenta a este periódico uno de los afectados, Adrián Cobos: «Tengo una niña de cinco años y no puedo bañarla, he tenido que ir a casa de mi suegra. También me preocupa que ayer fui al mercado y me gasté más de cien euros en pescado para poder congelarlo… Aquí estoy rezando para que vuelva la luz», confiesa.

«Drama vecinal» sin electricidad

Los afectados por el incendio llegan a ser todos los bloques entre calle Amarguillo, la Unión, Alfambra y Camino San Rafael, cerca de medio centenar de bloques con cientos de vecinos en cada uno de ellos. «Es desesperante», apuntan.

La caseta de transformación es una instalación que transforma la energía eléctrica de alta tensión a baja tensión para su uso en hogares y locales de empresas. «Aún siguen trabajando, porque es una avería con gran dificultad», explican desde Endesa.

Desde Endesa explican que la reparación de esta incidencia implica un largo proceso de comprobación

Mientras tanto, los vecinos afectados ya cuentan las horas, hasta este momento, ya van nueve horas sin electricidad. «Hemos optado por venirnos mientras a casa de mi suegra, esperamos que esto no tarde en solucionarse porque somos muchos afectados», concluye Adrián Cobos.