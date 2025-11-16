Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El consejero Antonio Sanz junto a los profesionales del CES-061 de Málaga, en su visita de este domingo. Ñito Salas

El 061 quiere aliarse con la IA para mejorar su respuesta: casi 2.000 llamadas diarias en Málaga

El consejero de Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ha anunciado este proyecto «innovador» y ha resaltado las atenciones telefónicas de este servicio: en Málaga son 2.000 al día

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Domingo, 16 de noviembre 2025, 15:24

Desde enero hasta octubre de este 2025, el Centro Coordinador de Emergencias del 061 (CES-061) ha atendido más de medio millón de llamadas que ... han supuesto un total de 230.997 demandas de urgencias o emergencias sanitarias gestionadas por esta unidad. Esto supone un 1,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Estos datos han salido hoy a la luz durante la visita del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, a este centro de la provincia de Málaga, ubicado en el Parque Tecnológico.

Top 50
