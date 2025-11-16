El 061 quiere aliarse con la IA para mejorar su respuesta: casi 2.000 llamadas diarias en Málaga

Desde enero hasta octubre de este 2025, el Centro Coordinador de Emergencias del 061 (CES-061) ha atendido más de medio millón de llamadas que ... han supuesto un total de 230.997 demandas de urgencias o emergencias sanitarias gestionadas por esta unidad. Esto supone un 1,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Estos datos han salido hoy a la luz durante la visita del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, a este centro de la provincia de Málaga, ubicado en el Parque Tecnológico.

Esta primera visita del consejero al centro malagueño ha desembocado también en el anuncio de que el CES-061 está impulsando una línea de inteligencia artificial aplicada al triaje, predicción de la demanda y toma de decisiones clínicas. Con este proyecto 'Triaje', se busca mejorar la asignación de recursos de emergencias: «Y queremos lograr una reducción significativa de los tiempos de respuesta, uno de los aspectos claves que buscamos con la incorporación de estas nuevas tecnologías junto con el apoyo de los profesionales. Porque la IA es un gran copiloto, pero nunca sustituye al profesional», aclaró Antonio Sanz.

Imágenes de la visita al CES-061 de Málaga. Ñito Salas

Con duración de tres años, este proyecto investigará si con la inteligencia artificial se pueden agilizar las atenciones a las peticiones de asistencias sanitarias urgentes. «La tecnología puede ayudar a predecir si se trata de una emergencia vital que necesita atención médica en un tiempo muy reducido, convirtiéndose en una herramienta muy útil para la toma de decisiones del medio coordinador que se encuentra en la sala», aseguró.

El control aéreo desde Málaga

Durante la visita de Antonio Sanz junto con el equipo del CES-061 malagueño se conoció el trabajo de esa sala del centro coordinador, de la que el consejero presumió y felicitó por su trabajo. Y recordó que en la atención sanitaria aérea, Málaga es imprescindible ya que la movilización de los cinco helicópteros medicalizados en Andalucía se coordinan desde la 'mesa de vuelo' de este centro malagueño. Además de ser «la provincia pionera» en poner en marcha el proyecto 'Trex', que dota a estos equipos aéreos del material necesario para realizar transfusiones de componentes sanguíneos en emergencias extrahospitalarias.

Se han realizado 44 transfusiones prehospitalarias con el proyecto 'Trex' en los equipos de emergencia aéreos

«La puesta en marcha de este proyecto se hizo en el equipo de emergencia sanitaria aérea de Málaga y ahora se está implantando en el de Granada, que está en Baza, y Sevilla. Esto nos da la capacidad de poder adelantar una transfusión sanguínea antes de llegar al hospital y los datos de este proyecto nos lo confirman: los equipos de Málaga, Granada y Sevilla ya han podido realizar 44 transfusiones con este medio», informó Antonio Sanz.

El consejero visitó todas las instalaciones del centro, así como comprobó todas las novedades de las ambulancias, y concluyó con el mensaje de «seguir ajustando la respuesta sanitaria a un tiempo eficiente». Es por eso que quiso resaltar las incorporaciones tecnológicas como la IA para el triaje: «Vamos a seguir incorporando más para que Andalucía siga siendo pionera en la historia clínica digital».