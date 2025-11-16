Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La borrasca Claudia sonríe a Málaga y deja acumulados de más de 150 litros en zonas del interior

El Valle del Genal, las zonas del interior más occidental y puntos de la Axarquía han sido las áreas más beneficiadas por las últimas lluvias

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:52

Comenta

La borrasca Claudia -que aún no se ha marchado del todo- ha sido generosa con Málaga. Más incluso de lo que se preveía. Así, ... finalmente, las precipitaciones de esta última semana han dado una alegría a la provincia, con acumulados que en algunas zonas han superado los 150 litros. Como indica el experto en meteorología local José Luis Escudero, los municipios del Valle del Genal, Ronda y otras áreas del interior más occidental han sido los puntos más beneficiados por las regadas entre el jueves y el sábado, que también han descargado en el interior de la Axarquía. Y avanza otra buena noticia: «El embalse de la Viñuela y la Concepción se están recuperando. Cuando pase una semana, veremos cuánto han recuperado en conjunto los embalses de Málaga», avanza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras una colisión en Alhaurín de la Torre
  2. 2 El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  5. 5 Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle
  6. 6 Absueltas del robo de un carro lleno de aceite y langostinos en Nochevieja en Benalmádena
  7. 7 Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola
  8. 8 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  9. 9 'Claudia' se despedirá este domingo de Málaga con posibles chubascos débiles
  10. 10 Tres provincias andaluzas en aviso naranja: Aemet alerta de «chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La borrasca Claudia sonríe a Málaga y deja acumulados de más de 150 litros en zonas del interior

La borrasca Claudia sonríe a Málaga y deja acumulados de más de 150 litros en zonas del interior