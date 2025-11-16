La borrasca Claudia sonríe a Málaga y deja acumulados de más de 150 litros en zonas del interior

La borrasca Claudia -que aún no se ha marchado del todo- ha sido generosa con Málaga. Más incluso de lo que se preveía. Así, ... finalmente, las precipitaciones de esta última semana han dado una alegría a la provincia, con acumulados que en algunas zonas han superado los 150 litros. Como indica el experto en meteorología local José Luis Escudero, los municipios del Valle del Genal, Ronda y otras áreas del interior más occidental han sido los puntos más beneficiados por las regadas entre el jueves y el sábado, que también han descargado en el interior de la Axarquía. Y avanza otra buena noticia: «El embalse de la Viñuela y la Concepción se están recuperando. Cuando pase una semana, veremos cuánto han recuperado en conjunto los embalses de Málaga», avanza.

En las últimas horas, según los datos recogidos por Hidrosur -dependiente de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía- los mayores acumulados se han registrado en Alfarnatejo (29,3 litros), Colmenar (22,6 litros), Río Benamargosa (21,8 litros), Ojén (20,6 litros), Santo Pitar en los Montes de Málaga (19,2 litros) y Alcaucín (18,6 litros). Sin embargo, las cifras cobran una mayor dimensión si se pone el foco en los acumulados desde el pasado jueves, como ha hecho el propio Escudero en su blog 'Tormentas y rayos'.

De este modo, según Hidrosur, en los últimos cuatro días las fuertes lluvias han permitido sumar 154,7 litros en Los Reales o en Majada de Las Lomas -en Cortes de la Frontera-. El Río Genal en Jubrique ha acumulado 141,9 litros, Benamargosa 115, Ojén 107 litros, Alfarnatejo 106,8 litros, la zona del Rio Guadiaro Majaceite 102,8 litros y Colmenar 94,5. Estos son algunos de los registros más significativos por volumen en la provincia. A destacar también el embalse Guadalmina con 98,2 litros, el de Guadalmansa con 87,1, el embalse de la Concepción con 68,4 litros o el de la Viñuela con 67,2.

Y no cierren aún los paraguas. La previsión apunta a que seguirán siendo necesarios este domingo en la provincia. La borrasca Claudia dará esta jornada sus últimos coletazos en la comunidad, ya sin alertas vigentes dado que esta madrugada terminó el aviso amarillo por lluvias y tormentas activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Hoy, más lluvia

A las cuatro de la madrugada se desactivó la advertencia por precipitaciones intensas, sin embargo el pronóstico de la agencia estatal apunta a una jornada aún inestable con posibles chubascos -más débiles y esporádicos- que podrían descargar durante todo el día. En el caso de la capital, Aemet eleva a un 65% la probabilidad de lluvia entre las 12 y las 18.00 horas. A partir de la tarde dicha posibilidad cae al 30% salvo en municipios de la costa occidental como Marbella, Estepona o Manilva y puntos de interior como Ronda, donde podría seguir descargando toda la noche, con una probabilidad de entre el 75 y el 100%.

La borrasca Claudia dará sus últimos coletazos el lunes mientras que a partir del martes bajarán las temperaturas máximas y sobre todo las mínimas. Según recoge Escudero en su blog, el miércoles será más acusado el frío en Málaga, y así se mantendrá hasta el fin de semana. De hecho, destaca que el jueves y el viernes «las temperaturas máximas estarán por debajo de la media en Málaga capital, las mínimas también». Además, en el interior de la provincia, el próximo viernes y el sábado se podrían dar las primeras heladas del otoño.