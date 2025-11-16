Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas

Cinco personas han resultado heridas y han sido evacuadas al hospital tras un accidente de tráfico ocurrido ayer en la AP-7 a su paso ... por Mijas, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varios testigos informaron, sobre las 17.40 horas del sábado, de que un vehículo circulaba en sentido contrario por la autopista, y que iba dirección Málaga por los carriles en el trayecto a Algeciras. Minutos después, varios particulares indicaron que este turismo había colisionado con otro a la altura del kilómetro 207. El centro coordinador activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que movilizó una UVI móvil, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Mijas y a operarios de mantenimiento de carreteras.

Fuentes sanitarias han confirmado que, como consecuencia del siniestro, cinco personas resultaron heridas y fueron evacuadas al hospital Costa del Sol, una de ellas en estado grave. Los heridos son cuatro mujeres, dos de 42 años y dos de 43, y un hombre de 36 años.