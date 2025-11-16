Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
Entre las víctimas, cuatro mujeres de 42 y 43 años y un hombre de 36, hay una en estado grave
SUR
Domingo, 16 de noviembre 2025, 10:24
Cinco personas han resultado heridas y han sido evacuadas al hospital tras un accidente de tráfico ocurrido ayer en la AP-7 a su paso ... por Mijas, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.
Varios testigos informaron, sobre las 17.40 horas del sábado, de que un vehículo circulaba en sentido contrario por la autopista, y que iba dirección Málaga por los carriles en el trayecto a Algeciras. Minutos después, varios particulares indicaron que este turismo había colisionado con otro a la altura del kilómetro 207. El centro coordinador activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que movilizó una UVI móvil, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Mijas y a operarios de mantenimiento de carreteras.
Fuentes sanitarias han confirmado que, como consecuencia del siniestro, cinco personas resultaron heridas y fueron evacuadas al hospital Costa del Sol, una de ellas en estado grave. Los heridos son cuatro mujeres, dos de 42 años y dos de 43, y un hombre de 36 años.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión