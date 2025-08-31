Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del domingo, 31 de agosto de 2025

SUR

Domingo, 31 de agosto 2025, 21:35

Entérate de los eventos más importantes con el resumen de SUR.es hoy.

La carestía de VPO en Málaga: 3.000 aspirantes para 55 pisos en régimen de cooperativa

LEER LA NOTICIA

Estos son los nuevos radares de Málaga que empezarán a multar en septiembre

LEER LA NOTICIA

Evacuada al hospital una persona tras un incendio en una vivienda en Huelin

LEER LA NOTICIA

Condenadas dos personas a 12 años de prisión por prostituir y drogar a mujeres vulnerables en Marbella

LEER LA NOTICIA

GIANTX hace historia y entra en el Mundial de Valorant

LEER LA NOTICIA

Alberto González confirma su buen momento con un sexto puesto en Francia

LEER LA NOTICIA

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  2. 2

    Luces y sombras de la Feria de Málaga
  3. 3 El nuevo horario de Mercadona a partir del próximo 1 de septiembre
  4. 4 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  5. 5 Estos son los nuevos radares de Málaga que empezarán a multar en septiembre
  6. 6 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  7. 7

    Carlos, el policía metalero:«El que me conoce en lo personal y luego se entera de mi trabajo, al principio, le choca»
  8. 8 El segundo premio de La Primitiva de este sábado, en Málaga
  9. 9

    Pedro Bendala: «La ampliación del aeropuerto de Málaga permitirá estar conectados con 200 ciudades»
  10. 10 La provincia de Málaga llegará a los 37 grados en un domingo con tormentas en España por un frente atlántico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Qué ha pasado hoy en Málaga?