Alberto González confirma su buen momento con un sexto puesto en Francia

Partía como el favorito de la 'Triarmada', como se conoce popularmente a la selección española de triatlón, y no defraudó. El malagueño Alberto González volvió ... este domingo a los puestos de honor de las Series Mundiales, dejando claro que su triunfo en el SuperTri de Chicago de la pasada semana no fue una mera casualidad. Concluyó sexto en la cita de la Riviera Francesa, con un tiempo final de 51 minutos y 30 segundos, a sólo 17 segundos del bronce que se colgó el brasileño Miguel Hidalgo.

Refrendó sus buenas sensaciones el de Málaga capital, que tras comenzar su temporada con un 32º lugar en las Series Mundiales de Hamburgo, se impulsó físicamente en el circuito Supertri (un 'tour' paralelo organizado por empresas privadas), donde se coloca actualmente como líder de la general tras cosechar un cuarto puesto y un oro en Chicago, el pasado sábado.

Pleno de moral y forma, el olímpico se reivindicó esta vez en Francia. Llegó a poner contra las cuerdas a los mejores del mundo en el primer tramo de la carrera, siendo el tercero más rápido en la etapa de natación, sólo por detrás del vencedor del día, el incombustible líder de las Series, Matthew Hauser, (50:53) que se mostró intratable hasta el final.

Perdió alguna posición Alberto en la etapa en bicicleta, pero siempre siguió anclado al grupo perseguidor del australiano. Ya en la carrera a pie logró refrendar ese gran sexto puesto, que no sólo es el mejor logrado esta campaña en este máximo circuito mundial, si no que se convierte en una de sus mejores actuaciones históricas en las Series Mundiales. Además, fue el mejor español de la prueba, cuatro puestos por delante de David Cantero (52:06). España, junto a Francia, fue el único país que pudo enorgullecerse de haber acabado con dos deportistas en el 'top-10' de esta exigente cita..