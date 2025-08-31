Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

TRIATLÓN ESPAÑA
Triatlón

Alberto González confirma su buen momento con un sexto puesto en Francia

El triatleta malagueño refrendó sus buenas sensaciones tras el oro en Chicago al ser el mejor español en esta cita de las Series Mundiales

Marina Rivas

Marina Rivas

Domingo, 31 de agosto 2025, 17:56

Partía como el favorito de la 'Triarmada', como se conoce popularmente a la selección española de triatlón, y no defraudó. El malagueño Alberto González volvió ... este domingo a los puestos de honor de las Series Mundiales, dejando claro que su triunfo en el SuperTri de Chicago de la pasada semana no fue una mera casualidad. Concluyó sexto en la cita de la Riviera Francesa, con un tiempo final de 51 minutos y 30 segundos, a sólo 17 segundos del bronce que se colgó el brasileño Miguel Hidalgo.

