Estos son los nuevos radares de Málaga que empezarán a multar en septiembre
Tras un primer mes en el que sólo se han enviado cartas de aviso a los infractores, la DGT empezará ya a sancionar este mes
SUR
Sábado, 30 de agosto 2025, 00:10
La Dirección General de Tráfico estrenó este verano siete radares fijos y 25 de tramo en toda España con el objetivo de reducir los accidentes ... provocados por la velocidad inadecuada, uno de los factores de riesgo más importantes, presente en 1 de cada 4 siniestros mortales en carretera.
De esos radares, dos se ubican en la provincia de Málaga, uno de tramo y otro fijo. El de tramo está en la A-377, la conocida como Carretera Paisajística, entre Ronda y Gaucín. Concretamente, se sitúa entre los puntos kilómetricos 8+900 y 5+600 de esta vía de la comarca serrana. El otro, el fijo, se emplaza en la A-7052 en el kilómetro 4+500, sentido decreciente. Es la carretera que une Cártama con Churriana y discurre por el término de Alhaurín de la Torre.
Durante el primer mes, la DGT ha estado enviando cartas de aviso a los conductores que han sido cazados por estos radares. Un primer aviso para que los conductores se vayan acostumbrando a su presencia. Pero tras este primer mes, ya en septiembre está previsto que ambos radares empiecen a sancionar.
Las sanciones por exceso de velocidad pueden ser graves o muy graves, la multa oscila entre los 100 y los 600 euros y se pueden perder de 2 a 6 puntos. Hay que recordar que está prohibido el uso de detectores de radares (200 euros y tres puntos de sanción) y de inhibidores (hasta 6.000 euros de multa).
