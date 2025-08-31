Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El equipo de GIANTX de Valorant. SUR
E-sports

GIANTX hace historia y entra en el Mundial de Valorant

El equipo malagueño disputará el VCT Champions en París a partir del 12 de septiembre

SUR

Málaga

Domingo, 31 de agosto 2025, 17:56

Día histórico para la organización de esports GIANTX: el equipo de Valorant va a jugar el Mundial del videojuego de Riot Games al clasificarse para ... la final de la liga europea que se está celebrando en Berlín. Para poder estar presente en el gran evento del año en Valorant, los gigantes tenían que colarse sí o sí en esta final. Prácticamente, un milagro. Pues dicho y hecho: victoria contra los turcos de BBL y este domingo (18.00 horas) habrá partido por el título contra Team Liquid. Y, lo más importante sin duda, billetes para la Champions sacados.

