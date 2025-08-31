GIANTX hace historia y entra en el Mundial de Valorant

Día histórico para la organización de esports GIANTX: el equipo de Valorant va a jugar el Mundial del videojuego de Riot Games al clasificarse para ... la final de la liga europea que se está celebrando en Berlín. Para poder estar presente en el gran evento del año en Valorant, los gigantes tenían que colarse sí o sí en esta final. Prácticamente, un milagro. Pues dicho y hecho: victoria contra los turcos de BBL y este domingo (18.00 horas) habrá partido por el título contra Team Liquid. Y, lo más importante sin duda, billetes para la Champions sacados.

GIANTX es equipo de Mundial. Para ello, ha tenido que clasificarse para la final de la liga de EMEA de la Valorant Champions Tour (VCT), uno de los circuitos de deportes electrónicos más relevantes a nivel internacional. Debido a los malos resultados cosechados a lo largo del año, el roster de Pipson llegó a la temporada de verano con el listón más alto posible: para poder estar entre los 16 participantes del Mundial, debía meterse en la final de EMEA. Era condición indispensable. Pues sus chicos lo han logrado con una actuación memorable.

Tras un año y medio complicado en el escena internacional de Valorant, GIANTX se ha desquitado con su segundo pase al Mundial, llamada oficialmente VCT Champions, que tiene lugar en París en su edición de 2025. Segundo Mundial de Valorant para GIANTX en tres años; tras el mítico 2023, se repite la historia en 2025, esta vez con remontada inolvidable incluida. Otro hito para la organización malagueña y londinense, que necesitaba hacer una 'miracle run' para clasificarse. Y todavía puede acabar con título si gana a Team Liquid este domingo.

Paralelamente, el equipo que compite a nivel nacional en League of Legends cumplió su primer objetivo en la 'Final Four' de Madrid. GIANTX Pride venció al Barça y en la finalísima de la Superliga espera Heretics este domingo (17.00 horas). Jornada de emociones y alegrías para todos los gigantes.

El quinteto que forman Cloud, Ara, Flickless, Westside y Grubinho ha eclosionado en el momento decisivo. Después de algunos malos resultados y algunos cambios en la propia plantilla, Pipson ha dado la tecla con este grupo, que ha ido de menos a más y ha mostrado su mejor juego en los 'playoffs', con exhibiciones portentosas contra Fnatic o BBL, último rival de camino a la Champions. A pesar de que los gigantes tuvieron que avanzar por el lado inferior del cuadro, no han fallado.

Contra BBL, los gigantes ofrecieron un espectáculo de principio a fin. Los tres mapas los ganó GIANTX, con Ara y Westside estelares. En la final espera Team Liquid, que echó a GIANTX al lado inferior. Fue un enfrentamiento muy reñido, los de Pipson se quedaron a una ronda del triunfo. Si se gana, el conjunto que dirige Pipson acudirá al Mundial como campeón de EMEA.

GIANTX se codeará en París con lo más granado del panorama mundial, organizaciones legendarias y laureadas como G2, Fnatic, Paper Rex, T1, DRX, Sentinels... El Mundial arranca el 12 de septiembre y se prolongará hasta octubre.