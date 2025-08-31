La carestía de VPO en Málaga: 3.000 aspirantes para 55 pisos en régimen de cooperativa

La carestía de viviendas a un precio asequible en Málaga es tal que incluso los proyectos de VPO que se han puesto en marcha en ... los últimos meses en régimen de cooperativa, lo que obliga a sus adjudicatarios a desembolsar una importante cantidad de dinero al inicio de las obras, recaban miles de solicitudes. Es el caso de la última de estas promociones, que fue activada el pasado mes de julio por la empresa madrileña Ora Gestión, junto con la inmobiliaria MxM Group, que se encargará de la gestión de la cooperativa.

Se trata de una actuación para 55 VPO de dos y tres dormitorios que se va a construir en la nueva urbanización de Distrito Zeta, al este de la barriada de Intelhorce, un nuevo ámbito residencial de más de 3.400 viviendas de las que un millar serán de protección oficial. El pasado 21 de julio se abrió el plazo de recepción de solicitudes para participar en este proyecto de VPO, bautizado como Residencial Zenda.

Las condiciones económicas para aspirar a estas viviendas, que tendrán un precio medio de unos 239.000 euros, incluida plaza de aparcamiento (trastero solo tendrán 30 de las 55), obligan a depositar un primer pago que supone un 50% del capital social (20.000 euros por piso) más el 10% del precio de la vivienda. Así, hay que disponer de unos 30.000 euros como mínimo (en el caso de los pisos más económicos, que salen por 202.000 euros para dos dormitorios) para la entrada en la cooperativa, a los que se irán añadiendo nuevos pagos hasta el momento de la escritura del piso que podrían sumar un total de unos 68.000 euros. Desde ese momento, se podría suscribir una hipoteca por el importe restante (80% del precio de la vivienda), para lo que el proyecto cuenta con el respaldo de Ibercaja.

Pese a estos requisitos, el proyecto ha recabado un total de 3.050 solicitudes de personas dispuestas a ser cooperativistas, durante los 15 días que estuvo abierta la convocatoria, hasta el pasado 5 de agosto. Según han señalado desde MxM Group, resultó llamativo que, desde las doce de la noche del lunes 21 de julio, cuando se abrió el plazo de recepción de peticiones, hasta las ocho de la mañana, se contabilizaron más de 500 inscripciones en la página web habilitada para esta actuación.

Adjudicación por orden de recepción

A diferencia de otras tipologías de VPO, en el caso de la cooperativa, la selección de adjudicatarios se suele hacer por orden de recepción, de ahí que muchos interesados se afanaran por enviar sus datos y documentación en los primeros minutos y horas desde la apertura del plazo. Por el momento, MxM Group ya ha adjudicado 25 de las 55 viviendas disponibles, analizando las solicitudes presentadas «manteniendo estrictamente el orden de registro», han remarcado.

En el momento del inicio de las obras, los cooperativistas de este proyecto deben abonar el 20% del capital social y empezar a pagar el 5% del precio de la vivienda en 22 cuotas mensuales; a los seis meses de obras tienen que entregar el 10% del capital social; a los doce meses, otro 10%; a los 18 meses, otro 10%; y en el momento del acta final de la obra, el 5% del precio del piso.

Este es el segundo proyecto de VPO en régimen de cooperativa que se pone en marcha en Distrito Zeta. El primero de ellos es el promovido por la empresa Galivivienda, para un total de 278 pisos en alquiler. Esta actuación recabó también más de tres mil peticiones a pesar de sus especiales condiciones. Así, se estableció un primer pago de 15.000 euros para entrar en la cooperativa. Además, durante las obras, los cooperativistas deben hacer 24 pagos de 625 euros al mes (15.000 euros), y pagar otros 10.000 euros más en la entrega de llaves. En total, unos 40.000 euros para poder empezar a disfrutar de un piso con un alquiler que rondará los 700 euros mensuales.

Estas dos promociones de VPO de Ora Gestión y Galivivienda no son las únicas que se van a realizar en esta zona en régimen de cooperativa. También la empresa cordobesa Bucéfalo fue adjudicataria de un suelo municipal para 176 VPO en Cortijo Merino que va a construir con esa fórmula. Para ello, ya ha seleccionado a sus socios.