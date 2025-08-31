Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recreación del proyecto de 55 VPO que se van a construir en Distrito Zeta. Sur

La carestía de VPO en Málaga: 3.000 aspirantes para 55 pisos en régimen de cooperativa

La empresa madrileña Ora Gestión y la gestora MxM Group ya han seleccionado la mitad de los adjudicatarios para su proyecto en Distrito Zeta

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:21

La carestía de viviendas a un precio asequible en Málaga es tal que incluso los proyectos de VPO que se han puesto en marcha en ... los últimos meses en régimen de cooperativa, lo que obliga a sus adjudicatarios a desembolsar una importante cantidad de dinero al inicio de las obras, recaban miles de solicitudes. Es el caso de la última de estas promociones, que fue activada el pasado mes de julio por la empresa madrileña Ora Gestión, junto con la inmobiliaria MxM Group, que se encargará de la gestión de la cooperativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

