Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las efemérides más destacadas del 31 de agosto

Efemérides actuales: 31 de agosto, conoce los eventos del día a lo largo de la historia

José María Marín

José María Marín

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:00

Descubre el 31 de agosto a través de efemérides: eventos históricos y momentos culturales que dejaron huella.

  1. ¿Qué pasó el 31 de agosto?

En España:

  • 1158: en Castilla (actual España) comienza una guerra civil por los problemas sucesorios que se plantean tras la muerte de Sancho III.

  • 1811: en España, las Cortes de Cádiz crean la Cruz Laureada de San Fernando para premiar los actos de valor heroico en tiempos de guerra.

  • 1813: en España ―en el marco de las Guerras napoleónicas― la ciudad de San Sebastián (España) es incendiada y destruida por las tropas anglo-portuguesas que venían a liberarla.

  • 1813: en Irún (España) el Ejército español hace retroceder al francés en la batalla de San Marcial tras la ofensiva de las fuerzas aliadas del Duque de Wellington. Supuso el fin de la ocupación francesa en el País Vasco y Navarra.

  • 1905: astrónomos de toda Europa viajan a Burgos (España) para observar el eclipse total de Sol.

  • 1925: en Algeciras ―en el marco de la guerra de Marruecos―, el general francés Philippe Petain y el español Miguel Primo de Rivera trazan un plan de acción conjunta contra Abd el-Krim.

  • 1936: En el contexto de la guerra civil española, es fusilado en el Cementerio de la Almudena de Madrid Joaquín Milans del Bosch, el que fuera gobernador civil de Barcelona.

  • 1953: en Santander (España) se inaugura el aeropuerto.

  • 1961: España retira sus últimas tropas de Marruecos.

  • 1981: en España, Francisco Fernández Ordóñez dimite como ministro de Justicia.

  • 2001: en España, la Dirección General de Farmacia decreta la inmovilización cautelar de un dializador comercializado por la multinacional Baxter, después de la muerte de doce pacientes sometidos a hemodiálisis en Valencia, Madrid y Barcelona.

  • 2012: en España, entra en vigor el Real Decreto-ley 24/2012 de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, que regula el conocido popularmente como banco malo.

  • 2015: en Zaragoza (España), explotan las instalaciones de la Pirotecnia Zaragozana, una de las empresas más importantes de Europa en el sector. Deja 6 fallecidos, y 6 heridos de gravedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de una víctima del entrenador de kárate de Torremolinos a dos amigos desveló los presuntos abusos hacia ellos
  2. 2

    Comer es más caro que nunca y ya se resiente el negocio de la hostelería en Málaga
  3. 3 Estos son los nuevos radares de Málaga que empezarán a multar en septiembre
  4. 4

    Aurelio Rojas, el cardiólogo malagueño de los 600.000 seguidores
  5. 5 Así es el hotel de Leo Messi que está a menos de una hora de Málaga
  6. 6 Miles de personas se manifiestan en Málaga por Gaza: «No podemos mirar hacia otro lado»
  7. 7

    Zafarrancho del Málaga al cierre del mercado de fichajes
  8. 8 Muere un hombre en Casarabonela al volcar un camión hormigonera
  9. 9 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  10. 10 El nuevo horario de Mercadona a partir del próximo 1 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las efemérides más destacadas del 31 de agosto

Las efemérides más destacadas del 31 de agosto