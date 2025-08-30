Las efemérides más destacadas del 31 de agosto

1158: en Castilla (actual España) comienza una guerra civil por los problemas sucesorios que se plantean tras la muerte de Sancho III.

1811: en España, las Cortes de Cádiz crean la Cruz Laureada de San Fernando para premiar los actos de valor heroico en tiempos de guerra.

1813: en España ―en el marco de las Guerras napoleónicas― la ciudad de San Sebastián (España) es incendiada y destruida por las tropas anglo-portuguesas que venían a liberarla.

1813: en Irún (España) el Ejército español hace retroceder al francés en la batalla de San Marcial tras la ofensiva de las fuerzas aliadas del Duque de Wellington. Supuso el fin de la ocupación francesa en el País Vasco y Navarra.

1905: astrónomos de toda Europa viajan a Burgos (España) para observar el eclipse total de Sol.

1925: en Algeciras ―en el marco de la guerra de Marruecos―, el general francés Philippe Petain y el español Miguel Primo de Rivera trazan un plan de acción conjunta contra Abd el-Krim.

1936: En el contexto de la guerra civil española, es fusilado en el Cementerio de la Almudena de Madrid Joaquín Milans del Bosch, el que fuera gobernador civil de Barcelona.

1953: en Santander (España) se inaugura el aeropuerto.

1961: España retira sus últimas tropas de Marruecos.

1981: en España, Francisco Fernández Ordóñez dimite como ministro de Justicia.

2001: en España, la Dirección General de Farmacia decreta la inmovilización cautelar de un dializador comercializado por la multinacional Baxter, después de la muerte de doce pacientes sometidos a hemodiálisis en Valencia, Madrid y Barcelona.

2012: en España, entra en vigor el Real Decreto-ley 24/2012 de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, que regula el conocido popularmente como banco malo.