Evacuada al hospital una persona tras un incendio en una vivienda en Huelin

Sucesos MálagaEvacuada al hospital una persona tras un incendio en una vivienda en Huelin
Fue necesario su traslado por inhalación de humo a consecuencia del siniestro, registrado en la terraza del inmueble
E. Press
Domingo, 31 de agosto 2025, 19:11
Una persona ha sido trasladada en la tarde de este domingo a un centro hospitalario por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda ... en Málaga capital.
Según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, los efectivos de los bomberos han intervenido en la extinción del incendio, que se ha registrado en la terraza de una vivienda en calle Garcerán, en el distrito Carretera de Cádiz.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero procedentes de los parques Central (Martiricos) y Las Pirámides. También han acudido los servicios sanitarios del 061, que han trasladado a una persona a un centro hospitalario por la inhalación de humo, según han señalado las citadas fuentes.
