Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del domingo, 02 de noviembre de 2025

SUR

Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:04

Comenta

Absentismo laboral: cada vez más bajas y más largas

LEER LA NOTICIA

Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre

LEER LA NOTICIA

Desvían a Málaga un vuelo con destino a Marruecos por una urgencia médica de un pasajero

LEER LA NOTICIA

El Málaga se hunde en el descuento y sufre una remontada increíble (2-1)

LEER LA NOTICIA

Los niños de sus ojos

LEER LA NOTICIA

Ángel Nozal deja el PP por discrepancias con la gestión de la alcaldesa de Mijas

LEER LA NOTICIA

Reabren la A-92 tras el accidente de dos vehículos en Humilladero

LEER LA NOTICIA

El PP de Málaga inicia una recogida de firmas para que el Gobierno bonifique el peaje de la AP-7

LEER LA NOTICIA

Javier Ojeda lanza su disco número 23: «Siempre he hecho lo que me ha dado la gana y ahora encima hago alarde de ello»

LEER LA NOTICIA

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  3. 3 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  4. 4 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  5. 5

    Rafael Sánchez Durán: «Málaga está perdiendo una oportunidad industrial que no volverá en décadas»
  6. 6 El Ayuntamiento de Málaga ofrece 266 plazas de empleo público: este es el listado de plazas disponibles
  7. 7

    Absentismo laboral: cada vez más bajas y más largas
  8. 8 Archivan la causa contra el jefe de la Policía Local de Alhaurín el Grande por la supuesta agresión a un joven, hijo del exjefe
  9. 9

    La Policía descarta el móvil terrorista en el ataque con cuchillos en un tren del Reino Unido
  10. 10 Herida grave una joven de 21 años en Madrid tras recibir un disparo en la cara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?