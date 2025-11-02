Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Patricia Navarro inicia la recogida de firmas para la bonificación de la AP-7, este domingo, en Mijas. SUR

El PP de Málaga inicia una recogida de firmas para que el Gobierno bonifique el peaje de la AP-7

Patricia Navarro se queja de que Málaga sea la única provincia andaluza con autopistas de pago

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:24

Comenta

El Partido Popular de Málaga ha iniciado este domingo en Mijas la recogida de firmas para solicitar al Gobierno central que bonifique la autopista AP- ... 7, «algo que llevamos ya dos años solicitando, reclamando, reivindicando», ha afirmado Patricia Navarro, presidenta del partido en la provincia, que ha añadido: «Esta es una reivindicación que va en la línea de mejorar la movilidad, uno de los grandes lastres que tenemos para poder seguir creciendo, desarrollándonos, progresando y para poder seguir manteniendo los índices de calidad de vida que nos hacen referente a nivel nacional e internacional».

