El PP de Málaga inicia una recogida de firmas para que el Gobierno bonifique el peaje de la AP-7

El Partido Popular de Málaga ha iniciado este domingo en Mijas la recogida de firmas para solicitar al Gobierno central que bonifique la autopista AP- ... 7, «algo que llevamos ya dos años solicitando, reclamando, reivindicando», ha afirmado Patricia Navarro, presidenta del partido en la provincia, que ha añadido: «Esta es una reivindicación que va en la línea de mejorar la movilidad, uno de los grandes lastres que tenemos para poder seguir creciendo, desarrollándonos, progresando y para poder seguir manteniendo los índices de calidad de vida que nos hacen referente a nivel nacional e internacional».

A juicio de Navarro, la bonificación de la autopista de la Costa del Sol «sería una manera de poder descargar la carretera que actualmente tiene más tráfico, más densidad de coches, que es la A-7 en favor de la AP-7». La presidenta de los populares malagueños incidió en que la campaña de recogida de firmas por la bonificación que exigen al Gobierno central se hace argumentó: «Porque lo creemos, lo hemos estudiado, lo hemos consultado con técnicos, con ingenieros, con economistas, y sabemos que sería una manera de darle mayor fluidez a los problemas de tráfico que tenemos actualmente». Los populares buscan, agregó, una rebaja del peaje que haga más accesible y más permeable la autopista para todos los usuarios que ahora transitan por carretera a lo largo de la Costa del Sol occidental y se encuentran con «problemas de tráfico, caravana y de colapso».

Dio una vuelta de tuerca a la crítica al Ejecutivo de Pedro Sánchez y lanzó: «No merecen ni Málaga ni la Costa del Sol el agravio comparativo que se está produciendo implementando -el Gobierno- bonificaciones en otros territorios de España y, también, siendo Málaga la única provincia que tiene dos peajes de toda Andalucía». «Ya no hay ninguna provincia en toda Andalucía que tenga autopistas de peaje, excepto la provincia de Málaga, que tiene dos, y uno de ellos con el honor de encabezar ese ránking de ser el más caro de toda España», aseveró.

«Agravio comparativo»

Navarro afeó al Gobierno central que no haya acometido medidas de bonificación en autopistas a su paso por Málaga, cuando sí se han aplicado en la AP-7 en su transcurso por Alicante, además de en provincias de Castilla y León en conexión con Madrid o en la cornisa cantábrica o Galicia: «En la AP-9, ya hace más de dos años, se puso en marcha un plan de bonificaciones con la excusa de ser una contrapartida que el Gobierno de España tenía que pagar a Galicia, en este caso al BNG, por darle su voto a Pedro Sánchez en la investidura. A cambio, los gallegos ganaron una bonificación por la que, si haces el trayecto de ida y vuelta en la AP-9, pagas la ida, pero no la vuelta. Y, además, hay un 50% adicional de la tarifa en la ida para los conductores habituales, ya sean trabajadores, estudiantes o personal sanitario que la utilicen más de veinte veces al mes: aquí sería mucha gente la que estaría ahorrando gran parte de lo que tiene que pagar para utilizar la AP-7».

Tras poner estos ejemplos, Navarro zanjó: «Este agravio comparativo tiene que terminar. Los malagueños no podemos ser los paganinis del Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero». Y pidió que se aborde «con rigor, con seriedad y con transparencia» un plan de bonificaciones para la AP-7 «y que si no se aplica aquí, que por qué no se hace».

Navarro anunció que la recogida de firmas llegará a Manilva, Casares, Estepona y Marbella, así como a Istán, Benalmádena, Fuengirola y Torremolinos, además de a la propia capital, para, dijo, «alzar aún más nuestra voz para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero salir de esta situación de agravio y darnos lo que es justo, lo que al final también redundará en más recursos para las arcas públicas».