El Málaga se hunde en el descuento y sufre una remontada increíble (2-1)

Parecía imposible, pero fue real: el Málaga se vino abajo en el largo tiempo de descuento, de diez minutos, y el Castellón fue capaz en ... ese periodo de darle la vuelta al marcador, pues ganaba el equipo de Sergio Pellicer tras el gol de penalti marcado por Jauregi. Fue un duro castigo para el conjunto blanquiazul (en esta ocasión vestido de negro, con los colores de la ciudad). Los visitantes se echaron atrás para defender el tanto de ventaja y el Castellón se volcó por completo hasta que pudo conseguir los dos goles que necesitaba para hacerse con los tres puntos y dejar al Málaga sin esa necesaria victoria que buscaba a domicilio.

Los cambios del entrenador no funcionaron, y reforzar la defensa con un tercer central para los últimos minutos no sirvió para alcanzar los objetivos. El equipo de Martiricos falló en el peor momento posible, cuando se deciden los marcadores, para sufrir un revés inexplicable, increíble, en los instantes finales del encuentro (los goles le llegaron en los minutos 92 y 99). Como si de una película de terror se tratara, fue un desenlace muy cruel para los cientos de aficionados blanquiazules que estuvieron presentes en Castalia.

Pellicer hizo algunos retoques en el once para este encuentro, en el caso del delantero obligado por la baja de Chupete. El plan estaba claro: no fallar a domicilio, cambiar la dinámica lejos de La Rosaleda. El arranque era importante, y el Málaga intentó establecer un equilibrio muy pronto, mezclando su trabajo defensivo con profundidad en ataque, aunque sin opciones claras. El Castellón no inquietaba la meta de Herrero. Y las primeras opciones fueron visitantes. Dani Lorenzo y Jauregi lo intentaban sin éxito en un partido muy táctico.

Al Málaga le costaba mucho convertir en oportunidades sus aproximaciones, en muchos casos peligrosas o procedentes de contragolpes después de recuperaciones. Pero al cuadro de Martiricos le faltaba más contundencia en sus ataques. La labor de los medios estaba siendo buena, propiciando a veces ventajas y frenando en otras ocasiones los intentos locales, que morían en las proximidades del área malaguista.

Ambos equipos se mostraban intensos en todas las líneas. El Málaga tenía las ideas muy claras en todo momento, con un juego serio, pese a que no disfrutaba de ocasiones. A medida que se acercaba el descanso, el cuadro local apretaba más en busca del gol, pero sin causar grandes problemas en la meta visitante. De hecho, la última opción fue precisamente para Montero.

Castellón Matthys; Mellot, Brignani (Cámara, minuto 76), Salva Ruiz (Sienra, minuto 64), Alcázar; Barri (Suero, minuto 64), Ronaldo (Marco Doué, minuto 46); Pablo Santiago (Mamah, minuto 64), Cala, Cipenga y Jakobsen. Otros convocados: Abedzadeh, Mabil, Douglas, Óscar Gil, Gerenabarrena, Markanich y De Nipoti. 2 - 1 Málaga Alfonso Herrero; Rafita, Murillo, Montero, Víctor García; Juanpe, Dani Lorenzo (Galilea, minuto 82), Dotor (Rafa, minuto 69); Larrubia (Joaquín, minuto 69), Jauregi (Dorrio, minuto 82) y Lobete. Otros convocados: Carlos López, Gabilondo, Haitam, Dani Sánchez, Izan Merino y Aarón Ochoa. Goles 0-1, minuto 57: Jauregi adelanta al Málaga de penalti por manos de un defensa. 1-1, minuto 92: Cámara aprovecha un desajuste en defensa y empata. 2-1, minuto 99: Marco Doué empalma un centro de Isra Suero para hacer el segundo tanto de su equipo y remontar el partido

Árbitro: : Dámaso Arcediano (castellano-manchego), ayudado por Rubén Barrera (catalán) en el VAR. Expulsó por doble amarilla a Doué (minuto 100) y también vieron la tarjeta amarilla Brignani, Barri, Mellot, Sienra, Salva Ruiz, Montero, Dani Lorenzo y Rafita.

Campo: Estadio SkyFi Castalia. 11.345 aficionados se dieron cita en el estadio castellonense, con una destacada representación de varios centenares de seguidores malaguistas.

El equilibrio era máximo, y el Málaga lo seguía intentando. Hasta que llegó el minuto clave, el 51. Tras un córner lanzado por Larrubia, el árbitro paró el juego al ser llamado por el VAR. Se habían producido varias manos de los jugadores locales en la acción. Y después cinco minutos, incluyendo la consulta al monitor, el colegiado señaló un penalti que transformó Jauregi para adelantar a su equipo en un partido crucial en busca de puntos a domicilio. Aunque no se dieron claras oportunidades con anterioridad, el cuadro de Pellicer mantenía una estrategia muy práctica.

Era previsible que el Castellón se volcara, y así ocurrió. Comenzaron muy pronto los acercamientos de los locales, si bien el Málaga se defendía bien. El técnico, de hecho, sacó a Galilea para defenderse con tres centrales en los últimos minutos. El sufrimiento era importante para los visitantes. Las acciones de peligro se sucedían, hasta que, en la prolongación, Cámara se aprovechó de un desajuste para igualar el partido. Un punto se presentaba como el mal menor, pero fue mucho peor debido a que siete minutos después, en el 99, Doué consiguió el segundo para hundir al cuadro blanquiazul en los instantes finales. Fue otro duro golpe, fruto de todas sus carencias ante un rival crecido y lanzado...