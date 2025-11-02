Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los futbolistas del Málaga, hundidos tras recibir el segundo gol.

Los futbolistas del Málaga, hundidos tras recibir el segundo gol. AGENCIA LOF

El Málaga se hunde en el descuento y sufre una remontada increíble (2-1)

Jauregi adelantó al equipo de Pellicer de penalti, mientras que el Castellón le dio la vuelta al marcador en la prolongación del partido

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:59

Parecía imposible, pero fue real: el Málaga se vino abajo en el largo tiempo de descuento, de diez minutos, y el Castellón fue capaz en ... ese periodo de darle la vuelta al marcador, pues ganaba el equipo de Sergio Pellicer tras el gol de penalti marcado por Jauregi. Fue un duro castigo para el conjunto blanquiazul (en esta ocasión vestido de negro, con los colores de la ciudad). Los visitantes se echaron atrás para defender el tanto de ventaja y el Castellón se volcó por completo hasta que pudo conseguir los dos goles que necesitaba para hacerse con los tres puntos y dejar al Málaga sin esa necesaria victoria que buscaba a domicilio.

