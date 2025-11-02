Javier Ojeda lanza su disco número 23: «Siempre he hecho lo que me ha dado la gana y ahora encima hago alarde de ello»

Llega casi 20 minutos tarde a la entrevista y podía haberse inventado cualquier excusa. Un imprevisto en casa, una gestión de última hora, un atasco… ... Pero no. «Perdón ¡Se me había olvidado!», admite. Una alarma en el móvil 15 minutos antes le recordó la cita mientras corría por el paseo marítimo de Torremolinos. Y entonces tuvo que correr más. Con Javier Ojeda no hay dobleces. «Soy alguien que dice lo que piensa», asegura. Y también un tipo a veces «imprudente, muy faltón y que tiende a hablar de más». Digamos que algo 'Incorrecto', justo el título del nuevo álbum de versiones que lanzará el 8 de noviembre.

«Siempre he hecho lo que me ha dado la gana, la verdad, con la diferencia de que ahora encima hago alarde de ello», reconoce con esa sonrisa suya tan característica. Y en ese ejercicio de libertad, lo que realmente le apetecía en este momento era reunir versiones variopintas de temas de todos los tiempos, unos más conocidos que otros, y con la única conexión de haberles despertado «un sexto sentido». Ya está en la calle 'Una y otra vez', su reinterpretación roquera de la balada de Cyndi Lauper 'Time after time'. Y están por venir, entre otros, clásicos de los 40 como 'Mirando al mar' de Jorge Sepúlveda o 'Mírame' de Celia Gámez (que popularizó Lina Morgan); canciones internacionales como 'Scarborough Fair' de Simon & Garfunkel y un tema del músico malagueño Conde.

Será su disco número 23, incluyendo sus trabajos con Danza Invisible, recopilatorios y directos. Ya no hay presiones ni miedos. «Envejecer es un puto coñazo. Te duran mucho las resacas, te cansas más y eres más impaciente con ciertas cosas. Pero dentro de las pocas ventajas que tiene ser un viejo roquero, está el saber que tienes la carrera ya hecha», reflexiona. Podría vivir sin publicar ningún disco más. «Estoy seguro de ello», apostilla. Para el año que viene, por ejemplo, ya tiene contratadas diez galas. Tampoco espera que este álbum tenga una «difusión tremenda». «Tengo los pies en la tierra», añade. Dice que es «la condena de los veteranos»: «A mí me pasa con muchos artistas fetiche míos. Me encanta Neil Young, pero si tengo que decir la verdad, no he escuchado los tres o cuatro últimos discos».

Y a pesar de todo eso, él sigue publicando por una cuestión de pura «pasión musical». «Y porque es mi profesión. Los músicos estamos obligados a seguir sacando discos, sencillamente porque la sensación de felicidad que emana de uno cuando lo hace es algo inimaginable para el que no es músico», argumenta.

Dice que sus años 50 han sido «una de sus décadas favoritas». Actuó en solitario, giró con Danza Invisible y también organizó conciertos y se hizo promotor de eventos como el Fulanita Fest. «Hice algo más que ser sencillamente un cantante». Y los 60 –este año ha cumplido 61– se presentan también interesantes. Eso sí, «espero y deseo aprender a trabajar un poco menos. ¡Pero no me sale!», exclama. No quiere vivir más relajado, «eso es un coñazo», sino delegar algunos trámites y gestiones. Pero acostumbrado a hacerlo todo él a su manera, le cuesta dar el paso.

Siempre ha llevado una carrera paralela y en solitario a Danza Invisible, pero este será su primer disco propio con la banda ya disuelta. Desde la gira de despedida de 2024, cada cual sigue su camino. Se llaman de forma esporádica y saben «que están todos bien», pero poco más. «No es porque nos llevemos mal, ni mucho menos, Dios me libre. Sencillamente el grupo se desgastó del contacto permanente de muchos, muchos años», explica.

Ojeda habla sentado sobre el escenario del chiringuito Santo Pitote, en la playa de los Álamos, el mismo lugar que aparece al final del videoclip de 'Una y otra vez' que dirige Eva Nilsen. Fue ella quien le recomendó contar con la bailarina Anna Salrá, una veterana de la danza con un cuerpo curtido por los años y el intenso ejercicio físico. «Y me encanta, porque parece que siempre todo tiene que ser joven, guapo y perfecto. Y esta es una bailarina extraordinaria», señala.

Una vez más, 'Incorrecto' o en contra de lo que se espera. Como esa explícita portada del disco, con Ojeda sentado frente al piano Steinway de la Sala Fundación Unicaja María Cristina con guantes de boxeo. Cuenta que la idea del título, y de todo el trabajo, se la dieron sus hijos Javier y Jassy Ojeda, ambos también vinculados a la música desde diferentes perspectivas: Javier es un 'influencer' musical («con más seguidores que yo en Instagram») que descubre curiosidades e historias musicales en su perfil, y Jassy canta y compone canciones honestas y con emoción. Los dos le regalaron la pasada Navidad un libro «perfectamente encuadernado» con las manías de su padre. «¡Metiéndose conmigo todo el rato! Mi padre y los profesores de canto, mi padre y los psicólogos, qué le pasa a la gente normal y qué dice mi padre...». Y lo titularon precisamente así: 'Incorrecto'. «Entonces me di cuenta de que ese era el concepto del disco, que es incorrecto porque una versión no pega con la otra». Y se decidió a lanzarlo. El maestro también aprende de los alumnos.