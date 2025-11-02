Desvían a Málaga un vuelo con destino a Marruecos por una urgencia médica de un pasajero

El aeropuerto de Málaga recibió este domingo por la tarde un vuelo procedente de Francia que tuvo que ser desviado por una urgencia médica. El ... avión, un Boeing 737 de la compañía Ryanair y operado por Malta Air, partió a las 16.15 de la ciudad de Perpiñán y tenía previso aterrizar en Marrakech. Pero según informaron desde la cuenta de Controladores Aéreos, la tripulación del vuelo comunicó la necesidad de desviarse a Málaga «para atender de forma urgente a un pasajero con problemas médicos».

Pasadas las 18.00 horas, el avión aterrizó con prioridad en la pista 31 del aeródromo malagueño y se activaron los protocolos del aeropuerto para que el pasajero recibiera atención médica y traslado a un centro hospitalario. Los servicios de emergencias esperaron al vuelo a pie de pista.

La tripulación del vuelo procedente de Francia con destino Marruecos nos comunica la necesidad de desviarse a #Málaga para atender de forma urgente a un pasajero con problemas médicos.

Le facilitamos descenso continuado y aproximación con prioridad a pista 31.

Curiosamente, este verano pasó algo muy parecido con otros dos vuelos que tuvieron que ser desviados a Málaga en agosto por urgencias médicas. Uno de ellos fue un avión procedente de Barcelona y con destino Fuerteventura que, cuando sobrevolaba Marruecos, tuvo que desviarse hacia la Costa del Sol por un posible problema de corazón de uno de los pasajeros, que necesitaba atención urgente en tierra. El otro caso fue un vuelo de la compañía Vueling, que partía de Barcelona con destino a la ciudad de Marruecos de Essaouria y que terminó en Málaga porque una pasajera embarazada empezó a encontrarse mal. Se activaron las alertas y la tripulación comunicó la situación y solicitó asistencia médica urgente.