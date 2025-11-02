Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de vuelo desviado, con los servicios de emergencia esperando a pie de pista

Desvían a Málaga un vuelo con destino a Marruecos por una urgencia médica de un pasajero

El avión partió de Perpiñán, al sur de Francia, y tenía previsto aterrizar en Marrakech, pero terminó en la capital malagueña

Enrique Miranda

Enrique Miranda

Málaga

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:56

Comenta

El aeropuerto de Málaga recibió este domingo por la tarde un vuelo procedente de Francia que tuvo que ser desviado por una urgencia médica. El ... avión, un Boeing 737 de la compañía Ryanair y operado por Malta Air, partió a las 16.15 de la ciudad de Perpiñán y tenía previso aterrizar en Marrakech. Pero según informaron desde la cuenta de Controladores Aéreos, la tripulación del vuelo comunicó la necesidad de desviarse a Málaga «para atender de forma urgente a un pasajero con problemas médicos».

