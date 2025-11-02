Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre

Una menor de 14 años ha sido evacuada grave a un hospital tras precipitarse este mediodía por un barranco de unos 20 metros de altura ... en Puerto de la Torre. Ha sucedido en el paraje Arroyo Cañaveral, hasta donde se han desplazado los operativos tras el suceso.

El Servicio de Emergencias 112-Andalucía ha recibido el aviso de los testigos sobre la una y cuarto de este domingo. La menor, de acuerdo con los alertantes, se había precipitado desde una altura considerable y había quedado tendida en el suelo, sin moverse.

Hasta el lugar se han desplazado los efectivos del Real Cuerpo de Bomberos, la Policía Local, la Policía Nacional y los servicios sanitarios. Al parecer, los bomberos han podido acceder al terreno en uno de sus vehículos para trasladar a la adolescente a una ambulancia.

La niña ha sido evacuada en estado grave a un hospital de Málaga. Los hechos han dado lugar a una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.