Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre

La víctima, de 14 años, ha sido rescatada por los efectivos de bomberos y trasladada en estado grave a un hospital

Irene Quirante

Irene Quirante

Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:10

Una menor de 14 años ha sido evacuada grave a un hospital tras precipitarse este mediodía por un barranco de unos 20 metros de altura ... en Puerto de la Torre. Ha sucedido en el paraje Arroyo Cañaveral, hasta donde se han desplazado los operativos tras el suceso.

