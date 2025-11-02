Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de uno de los vehículos accidentedos este domingo CPB

Reabren la A-92 tras el accidente de dos vehículos en Humilladero

La vía se cerró al tráfico entre Mollina y Fuente de Piedra, a la altura del kilómetro 134, tras el vuelco de uno de los coches

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:34

Comenta

Un accidente entre dos vehículos ha obligado a cerrar al tráfico de manera temporal la A-92 de Málaga, entre Fuente de Piedra y Mollina, ... este domingo 2 de noviembre. El suceso se ha registrado sobre las 13.45 horas en el km 134 de la citada vía, sentido Sevilla, en el término municipal de Humilladero y ha dejado al menos un coche volcado en la calzada.

