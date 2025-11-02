Reabren la A-92 tras el accidente de dos vehículos en Humilladero

Un accidente entre dos vehículos ha obligado a cerrar al tráfico de manera temporal la A-92 de Málaga, entre Fuente de Piedra y Mollina, ... este domingo 2 de noviembre. El suceso se ha registrado sobre las 13.45 horas en el km 134 de la citada vía, sentido Sevilla, en el término municipal de Humilladero y ha dejado al menos un coche volcado en la calzada.

Pasadas las 15.00 horas, Tráfico ha informado de la reapertura del tramo afectado por el accidente en la A-92 si bien seguía pidiendo precaución ya que el suceso aún provocaba entonces el estrechamiento de los carriles tanto derecho como izquierdo.

📢🔴Reabierta la A-92 en Fuente de Piedra hacia Sevilla, pero precaución ya que el accidente provoca el estrechamiento de los carriles tanto derecho como izquierdo. https://t.co/PRBwrsObt3 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 2, 2025

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Antequera y sanitarios. Por el momento se desconoce si hay heridos y la gravedad de los mismos.