Ángel Nozal deja el PP por discrepancias con la gestión de la alcaldesa de Mijas

Ángel Nozal deja el Partido Popular. Así lo ha comunicado el exalcalde de Mijas en un mensaje enviado a simpatizantes y afiliados del partido y ... donde aduce como razón sus discrepancias con la gestión de la actual regidora mijeña y compañera de formación, Ana Carmen Mata, quien gobierna la localidad en virtud de un acuerdo con Vox y el concejal de Por Mi Pueblo, Juan Carlos Maldonado, quien estuvo al frente del Ayuntamiento durante cuatro años con las siglas de Ciudadanos.

En el escrito, al que tuvo acceso este periódico, Nozal expone que «la deriva» del gobierno municipal, la gestión de estos dos años y «la actitud del grupo municipal son en muchos casos diametralmente opuestos a mis principios y a mi forma de hacer las cosas».

«Por eso dos años después , tiempo suficiente para hacer, para rectificar y para dejar constancia de lo que se pretende y al no coincidir esos principios con los míos y sabiendo además que en el próximo congreso se proclamará presidenta sí o sí, a quien detenta hoy la alcaldía, he decido poner fin a mi militancia», añade.

Desde la dirección provincial, fuentes consultadas han mostrado este domingo su «profundo respeto» a la decisión de Nozal, una figura que ha sido muy importante para el PP y para Mijas y han añadido: «Nuestra preocupación son los problemas de los mijeños, seguir trabajando para dotar al municipio de los servicios públicos y la administración que merecen todos nuestros vecinos, mejorar su calidad de vida y sus oportunidades, como están haciendo la alcaldesa Ana Mata y su equipo. Eso es lo que nos preocupa y ocupa, el interés general de los mijeños, su presente y su futuro».

Uno de los fundadores hace 43 años

La baja de Ángel Nozal como afiliado se hace efectiva desde este domingo, 2 de noviembre, una fecha elegida por quien fuera alcalde de Mijas entre 2011 y 2015 por ser la del aniversario desde que hace 43 años «un pequeño grupo de gente fundamos Alianza Popular, origen del Partido Popular«. Además coincide con la conmemoración del segundo aniversario de la moción de censura de 2023 llevó a Mata a la Alcaldía desbancando al socialista Josele González.

Nozal (Madrid, 1954) ha sido referente y baluarte del PP de Mijas durante más de cuatro décadas ya que en ese periodo fue secretario general local durante doce años, fue el presidente del partido en la ciudad durante veinte años y ocupó un puesto de concejal durante 24 años.

En las elecciones municipales de 2023, Ángel Nozal volvió a encabezar la candidatura del PP a la Alcaldía como ha venido haciendo desde 2007. Sin embargo, tras el pacto de gobierno alcanzado por el PSOE, Ciudadanos y Por Mi Pueblo en virtud del cual el socialista Josele González mantuvo la vara de mando en el tercer municipio en población de la provincia, decidió no tomar su acta de concejal y retirarse de la primera línea política.

Una decisión que abrió la puerta a que cuatro meses después de la constitución de la corporación salida de las urnas en mayo de 2023, el PP lograra la Alcaldía al prosperar la moción de censura pactada con Vox y Por Mi Pueblo que llevó a Ana Mata -que fue de número seis en la lista de Nozal- a convertirse en la primera mujer al frente del Ayuntamiento mijeño.

Una de las incógnitas que ahora se abre en la política mijeña, según comentan fuentes consultadas, es si el paso dado por Ángel Nozal de abandonar el PP es el primero para la puesta en marcha de un nuevo partido en la localidad con las vistas puestas en las elecciones municipales de 2027.