Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Mbappé en el clásico. Sergio Pérez (Efe)
Análisis

El Real Madrid es el líder más eficiente de las cinco grandes ligas

El conjunto de Xabi Alonso ha ganado por la mínima la mitad de sus partidos, un registro que supera los de Arsenal, Nápoles, Bayern y PSG

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:22

Comenta

Vaso medio lleno o medio vacío según se mire, lo cierto es que el Real Madrid es, a día de hoy, el líder más eficiente ... de las cinco grandes ligas. El conjunto dirigido por Xabi Alonso gobierna el campeonato español con cinco puntos de ventaja sobre el Barça tras imponerse por la mínima en cinco de las diez primeras jornadas, un registro sin parangón entre sus pares en los campeonatos estrella del Viejo Continente a la hora de lograr los resultados deseados destinando para conseguirlos la cantidad más reducida de goles necesaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  2. 2 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  3. 3 Aemet amplía la alerta amarilla a toda la provincia de Málaga y avisa de posibles tornados y mangas marinas
  4. 4 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  5. 5 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  6. 6 Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga
  7. 7 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella
  8. 8

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  9. 9 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  10. 10

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Real Madrid es el líder más eficiente de las cinco grandes ligas

El Real Madrid es el líder más eficiente de las cinco grandes ligas