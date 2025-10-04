Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

MBappé y Vinicius celebran uno de los dos goles del brasileño. Afp
Jornada 8

El Real Madrid recupera la cabeza con un triunfo polémico ante el Villarreal

Un doblete de Vinicius y otro tanto de Mbappé, que iguala los números de Cristiano con 40 goles en sus primeros 42 partidos, frenan a un Submarino Amarillo que llegaba lanzado

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:05

Comenta

Tras una semana convulsa marca por el derbi y la gestión de Xabi Alonso, el Real Madrid recuperó la cabeza y su dinámica ganadora con ... un triunfo ante un Villarreal que se presentaba amenazante, después de tres triunfos seguidos en Liga, pero hincó la rodilla en una noche no exenta de polémica. Más efectivo que brillante, se impuso el equipo blanco con Valverde de lateral derecho, un doblete de Vinicius y un gol más de Mbappé antes de ser cambiado por molestias.

