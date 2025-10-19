La conexión entre Güler y Mbappé lleva al Madrid líder al clásico

La sociedad ilimitada que han establecido Arda Güler y Kylian Mbappé permitió que el Real Madrid saliese del atasco en el que se vio envuelto ... durante su visita a Getafe y llegue líder al clásico del domingo en el Santiago Bernabéu. El conjunto de José Bordalás volvió a hacer gala de su espíritu aguerrido en el Coliseum y complicó mucho la vida a la escuadra de Xabi Alonso, que amasó balón pero no fue capaz de hacer daño hasta que entraron en acción Arda Güler y Vinicius.

La irrupción de esos dos revulsivos de lujo a los que apeló el preparador guipuzcoano en un partido que había aprovechado para agitar el once pensando en las curvas que se avecinan iluminó a la escuadra de Chamartín, que salvó tres puntos imprescindibles para alcanzar el trascendental duelo con el cuadro de Hansi Flick de punta en blanco.

La decimoquinta diana en lo que va de curso de Mbappé, que enlaza once encuentros seguidos viendo puerta tras ser asistido de nuevo por Arda Güler, su socio predilecto, dinamitó las esperanzas del Getafe, que solo tres minutos antes se había quedado con un jugador menos tras ver Nyon la roja directa en un lance con Vinicius y acabó el litigio con nueve futbolistas sobre el césped después de que Sancris también resultase expulsado como consecuencia de sendas cartulinas amarillas, pero que aún así siguió dando la cara hasta el último momento y estuvo a punto de empatar sobre la bocina en una acción en la que Courtois se jugó la rodilla para evitar el gol de Coba.

Getafe David Soria, Kiko Femenía (Nyon, min. 76), Iglesias, Duarte, Djené, Diego Rico, Mario Martín (Kamara, min. 87), Milla, Arambarri, Sancris y Liso (Coba, min. 90). 0 - 1 Real Madrid Courtois, Valverde, Militao, Alaba (Asencio, min. 46), Carreras, Tchouaméni, Camavinga (Arda Güler, min. 65), Mastantuono (Vinicius, min. 55), Bellingham (Gonzalo, min. 86), Rodrygo (Brahim, min. 86) y Mbappé. Gol: 0-1: min. 80, Mbappé.

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz). Amonestó a Duarte, Kiko Femenía, Sancris y Tchouaméni. Expulsó por roja directa a Nyon (min. 77) y a Sancris por doble amarilla (min. 84).

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de Liga, disputado en el Coliseum ante 10.090 espectadores.

El Real Madrid encaraba la visita a Getafe como una etapa prepirenaica antes de medirse a la Juventus en la Champions y afrontar el clásico liguero por excelencia, lo que propició que Xabi Alonso rotase más de lo previsible. El vasco atendió las buenas sensaciones que dejó Alaba con Austria situándole junto a Militao en el eje de la retaguardia, ubicó a Bellingham como enganche y sentó de inicio a Vinicius para entregar el sector izquierdo del ataque a Rodrygo previendo, quizás, la falta de espacios. Exentos de tregua quedaron, sin embargo, Courtois y Mbappé, escudo y lanza de un equipo que no podía fallar tras el triunfo del Barça contra el Girona.

Conseguirlo pasaba por encontrar una salida al laberinto que planteó Bordalás, cuyo Getafe cerraba con las líneas muy juntas y convirtió en estéril el dominio del Real Madrid durante la primera mitad. Tres remates de Mbappé, dos de ellos desviados y otro manso que atajó sin problemas David Soria, un disparo de Rodrygo repelido también sin apuros por el cancerbero y un libre directo botado por Alaba que, este sí, le causó más complicaciones al cancerbero fueron el bagaje visitante antes del descanso. Escasa producción ofensiva, en cualquier caso, por parte de un equipo al que le faltaba profundidad y finura frente a un Getafe al que su ulceroso plan le funcionaba de maravilla y que incluso pudo golpear a su adversario si Sancris llega a enganchar mejor una volea desde la frontal del área.

Cambio de escenario

En vista de que el embotellamiento persistía tras el paso por vestuarios, Xabi Alonso dio un volantazo con la entrada en acción de Vinicius. La noticia es que el fluminense no entró por Rodrygo sino por Mastantuono, lo que provocó el traslado al flanco derecho del paulista. Antes de asentarse en dicho costado, el '11' estuvo a punto de conectar un gran centro a balón parado con la cabeza de Tchouaméni.

No obstante, el Real Madrid seguía precisando de un futbolista que enhebrase la aguja y fuese capaz de descoser, a la vez, al Getafe. Con ese fin, Xabi Alonso invitó también a la función Arda Güler, cuya aparición sobre el césped mejoró la fluidez de su equipo mientras Vinicius acrecentaba la amenaza por el flaco izquierdo del ataque visitante.

Bordalás temía que el emparejamiento del efervescente Vinicius con un Kiko Femenía ya amonestado provocase males mayores al Getafe, pero el remedio acabó siendo peor que la enfermedad porque Nyon tardó menos de un minuto en ganarse la roja por soltar al brazo contra Vinicius al verse desbordado por el '7' del Real Madrid y desencadenó una secuencia fatal que enterró a los locales. Filtró a renglón seguido Arda Güler al espacio por el que se disponía a percutir Mbappé, que dejó un control magistral antes de fusilar con la diestra a David Soria. La alianza letal que han tejido el turco y el francés volvió a ser oro puro, al igual que un Courtois de nuevo inmenso, para el Real Madrid, que salió airoso de un partido indigesto y llegará líder al clásico.