Mbappé celebra el gol que le dio el triunfo al Real Madrid este domingo en Getafe. EP
Jornada 9

La conexión entre Güler y Mbappé lleva al Madrid líder al clásico

La irrupción del turco en la segunda parte ilumina en Getafe a los blancos, que vencen con una nueva diana del francés y otro paradón de Courtois en el descuento

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:13

La sociedad ilimitada que han establecido Arda Güler y Kylian Mbappé permitió que el Real Madrid saliese del atasco en el que se vio envuelto ... durante su visita a Getafe y llegue líder al clásico del domingo en el Santiago Bernabéu. El conjunto de José Bordalás volvió a hacer gala de su espíritu aguerrido en el Coliseum y complicó mucho la vida a la escuadra de Xabi Alonso, que amasó balón pero no fue capaz de hacer daño hasta que entraron en acción Arda Güler y Vinicius.

