Araujo celebra su tanto en el descuento ante el Girona. Afp
Jornada 9

Araujo rescata al Barça sobre la bocina

El central uruguayo salió a tiempo para darle al equipo del expulsado Flick el liderato y una victoria agónica frente a un Girona que perdonó

Daniel Panero

Sábado, 18 de octubre 2025, 18:47

El Barça logró este sábado más que tres puntos. El conjunto de Hansi Flick se impuso por 2-1 al Girona en un partido en ... el que se movió en el alambre y en el que ganó con el coraje que no tuvo en el Pizjuán. Adelantó Pedri a los culés, empató de espectacular chilena Witsel y, cuando todo eran dudas a una semana del clásico, apareció Araujo sobre la bocina para sumar una victoria vital, recuperar el liderato y meter presión al Real Madrid.

