Hansi Flick, en el transcurso del Barcelona-Girona. Alejandro García (Efe)
Jornada 9

Flick pierde los nervios y no estará en el clásico

El técnico alemán del Barça fue expulsado ante el Girona y realizó varios cortes de manga tras el gol de Araujo

Daniel Panero

Madrid

Sábado, 18 de octubre 2025, 19:03

Comenta

Hansi Flick no estará en el clásico de la próxima semana. El técnico alemán del Barça perdió los nervios en el partido que disputó su ... equipo este sábado contra el Girona y fue expulsado después de realizar varias protestas a Jesús Gil Manzano en la recta final del encuentro cuando todavía estaba el marcador con empate a uno. Del enfado por el poco tiempo añadido que le llevó a ver la tajeta roja pasó a la euforia total con el gol de Araujo y por el camino dejó incluso varios cortes de manga.

