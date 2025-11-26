Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Chelsea celebran la victoria ante el Barcelona. Reuters
La Premier abusa de la Liga en la Champions

De los nueve duelos entre ambas competiciones en Europa, los equipos españoles solo han ganado uno y llevan siete partidos sin marcar

Javier Varela

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:58

La brecha que separa a la Liga española de la Premier League nunca había sido tan evidente. La presente edición de la Champions League está ... dejando una radiografía contundente del momento que viven ambos campeonatos. El último ejemplo se pudo ver este martes en Stamford Bridge, con la contundente victoria del Chelsea sobre el Barcelona (3-0).

