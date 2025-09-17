Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Barça preparan el partido ante el Newcastle en St. James's Park. Lee Smith (Reuters)
Jornada 1

El Barça inicia el camino a la Sexta en Newcastle

Los azulgranas, sin Lamine Yamal, buscan un triunfo que les permita empezar con buen pie la fase de liga

Daniel Panero

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:30

El Barcelona inicia este jueves su camino en la Liga de Campeones con la espina todavía clavada de la pasada temporada. El conjunto que dirige ... Hansi Flick se quedó en las semifinales y ahora abre una nueva andadura ante el Newcastle en St. James's Park, en un partido complicado ante una de las grandes revelaciones de la pasada Premier League y sin su gran estrella. No estará Lamine Yamal, todavía con problemas en la espalda, pero sí los Raphinha, Pedri, Fermín, Dani Olmo, Lewandowski o Ferran Torres, jugadores que buscan dar un paso al frente en el principio del trayecto hacia la sexta 'orejona' de los culés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

El Barça inicia el camino a la Sexta en Newcastle