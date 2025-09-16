Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Arsenal celebran el gol de Martinelli que destrozó al Athletic. AFP
Jornada 1

El fondo de armario del Arsenal desnuda al Athletic

El equipo de Valverde equilibró la contienda hasta que llegaron los cambios, el cansancio y la resolución por parte de los recién incorporados Martinelli y Trossard

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Martes, 16 de septiembre 2025, 21:00

No fue tan fiero el Arsenal en San Mamés como pintaba, pero asaltó San Mamés porque su fondo de armario es mucho mayor que el ... del Athletic, un desenlace habitual en este tipo de duelos entre clubes con presupuestos y plantillas tan diferentes. Los leones pueden sentirse orgullosos porque equilibraron el duelo durante más de una hora a base de orden, disciplina, coraje y táctica, pero murieron en el tramo final, cuando llegaron el cansancio y los cambios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  3. 3 Ya es oficial: ésta es la fecha en la que Arnold Schwarzenegger estará en San Diego Comic-Con Málaga
  4. 4 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  5. 5 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  6. 6 Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo
  7. 7

    Limò, un restaurante italiano donde toda la carta es sin gluten, abre en Málaga
  8. 8

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
  9. 9 La policía investiga estafas en la reventa de entradas al concierto de Quevedo
  10. 10 Cambio de rumbo para el hotel Cortijo la Reina: sale a la venta y este es su precio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El fondo de armario del Arsenal desnuda al Athletic

El fondo de armario del Arsenal desnuda al Athletic