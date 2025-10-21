Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Erling Haaland celebra su gol al Villarreal.
Jornada 3

Demasiado Manchester City para un Submarino desbordado

El cuadro 'sky blue' no da opción y toma La Cerámica con su control del balón y la pegada de Haaland y Bernardo Silva

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 22:59

Comenta

La primera victoria del Villarreal en su retorno a la Champions deberá seguir esperando, al menos hasta la llegada del tramo de calendario más suave. ... El Manchester City no dio opción alguna al Submarino, desbordado en un duelo que decidió la pegada y la capacidad de manejar los partidos con el balón del conjunto inglés.

